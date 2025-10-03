R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A d n k r o n o s e M i c r o m e g a s a n n u n c i a n o l ’ a c c o r d o d i M e d i a P a r t n e r s h i p p e r C o m o L a k e 2 0 2 5 , l ’ e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l e f r o n t i e r e d e l l a t e c n o l o g i a e a i l o r o i m p a t t i s u l l a s o c i e t à , i n p r o g r a m m a d a l 1 4 a l 1 7 o t t o b r e p r e s s o V i l l a E r b a , C e r n o b b i o . L a p a r t n e r s h i p h a l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e e v a l o r i z z a r e i l d i a l o g o t r a l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e , g l i s t a k e h o l d e r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a , a t t r a v e r s o u n a c o p e r t u r a e d i t o r i a l e d e d i c a t a e u n f o r m a t i n n o v a t i v o c h e p r e v e d e : 1 4 e 1 5 o t t o b r e : d u e t r a s m i s s i o n i g i o r n a l i e r e i n l i v e s t r e a m i n g , d a l l e 1 2 : 0 0 a l l e 1 3 : 0 0 e d a l l e 1 6 : 0 0 a l l e 1 7 : 0 0 ; 1 6 o t t o b r e : u n a t r a s m i s s i o n e s p e c i a l e d a l l e 1 7 : 0 0 a l l e 1 9 : 0 0 I l i v e s a r a n n o v i s i b i l i d i r e t t a m e n t e s u l l a h o m e p a g e d i a d n k r o n o s . c o m e r e a l i z z a t i g r a z i e a l c o l l e g a m e n t o d i r e t t o t r a g l i s t u d i t e l e v i s i v i d i R o m a e C e r n o b b i o , g a r a n t e n d o u n a c o p e r t u r a d i n a m i c a e i n t e m p o r e a l e d e g l i e v e n t i . A c o n d u r r e g l i a p p u n t a m e n t i s a r a n n o i l d i r e t t o r e D a v i d e D e s a r i o e i v i c e d i r e t t o r i F a b i o I n s e n g a e G i o r g i o R u t e l l i , c h e i n t e r v i s t e r a n n o o s p i t i i s t i t u z i o n a l i , l e a d e r d ’ i m p r e s a e i n n o v a t o r i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o . I t e m i t r a t t a t i i n c l u d e r a n n o i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , q u a n t u m c o m p u t i n g , s o s t e n i b i l i t à , t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e i m p a t t o s o c i a l e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e . C o n 2 5 0 r e l a t o r i t r a p l e n a r i e e s e s s i o n i t e m a t i c h e , C o m o L a k e 2 0 2 5 s i c o n f i g u r a c o m e u n h u b g l o b a l e d i i d e e e n e t w o r k i n g . T r a g l i o s p i t i d i r i l i e v o : i l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o ; i l P r e m i o N o b e l p e r l a F i s i c a G e r a r d u s ’ t H o o f t ; T h i b a u l t D a m o u r , v i n c i t o r e d e l P r e m i o A l b e r t E i n s t e i n , d e l l a M e d a g l i a D i r a c e d e l l a M e d a i l l e D ’ O r ; i l D i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i F i s i c a T e o r i c a d e l C e r n G i a n f r a n c e s c o D e l G i u d i c e ; i l f i s i c o t e o r i c o M a r c M é z a r d , g i à D i r e t t o r e d e l l ’ É c o l e N o r m a l e S u p é r i e u r e ; l ’ e x P r e s i d e n t e d e l C n r L u c i a n o M a i a n i L a c o l l a b o r a z i o n e t r a M i c r o m e g a s e A d n k r o n o s i n t e n d e a v v i c i n a r e i l m o n d o d e l l ’ i n n o v a z i o n e a l g r a n d e p u b b l i c o , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a t e c n o l o g i a s i a i l m o t o r e p e r i m m a g i n a r e e c o s t r u i r e i l f u t u r o .