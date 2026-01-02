R o m a , 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s t a t o a v e d e r e l ’ u l t i m o f i l m d i P a o l o S o r r e n t i n o , ' L a G r a z i a ' . S o n o u n f a n d e l r e g i s t a n a p o l e t a n o , l o a m m e t t o e d e r o e m o z i o n a t o q u a n d o l ’ h o p r e s e n t a t o a d O b a m a d u r a n t e l a c e n a d i S t a t o d i d i e c i a n n i f a ( i o e r o e m o z i o n a t o , S o r r e n t i n o p e r n u l l a m a q u e s t a è u n ’ a l t r a s t o r i a ) : d u n q u e i l m i o g i u d i z i o p o t r à s e m b r a r e d i p a r t e . M a v o g l i o d i r e c h e q u e s t o f i l m è p e r m e u n c a p o l a v o r o a s s o l u t o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a t t e o R e n z i . " S a r à l a s t o r i a , s a r à l ’ i n t e r p r e t a z i o n e d i S e r v i l l o , s a r à l ’ u m a n i t à c o n c u i s i p a r l a d i p o l i t i c a e a m o r e , s a r à l a r i f l e s s i o n e s u l d i r i t t o , s a r à c h e s e n t o m i a l a r i f l e s s i o n e s u l r a p p o r t o t r a v i t a p r i v a t a e I s t i t u z i o n i , s a r à q u e l l o c h e v o l e t e . M a i o h o p e n s a t o , h o r i s o , h o p i a n t o , d a v v e r o . G r a z i e P a o l o " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i I v .