R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ G i u l i p u ò i n c o n t r a r e c h i u n q u e d e s i d e r i n e l m o n d o d e l c i n e m a , e q u e s t o è c e r t a m e n t e u n f a t t o p o s i t i v o . C e r t o s p i a c e n o n v i f o s s e r o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e m a e s t r a n z e , c h e p i ù d i o g n i a l t r o h a n n o p a g a t o l a c o n f u s i o n e e l a c r i s i d i q u e s t i m e s i . T u t t a v i a , s e a l l e p a r o l e e a g l i i n c o n t r i n o n s e g u o n o a t t i c o n c r e t i , t u t t o r i s c h i a d i r i d u r s i a u n a p r e s a i n g i r o " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e c u l t u r a d e l l a C a m e r a , M a t t e o O r f i n i . " I l G o v e r n o è u n o , m i n i s t e r o d e l l a c u l t u r a e d e l l ' e c o n o m i a f a n n o p a r t e d e l l o s t e s s o e s e c u t i v o e h a n n o d e l i b e r a t o u n t a g l i o c h e p r o d u r r à u n d i s a s t r o p e r u n a f i l i e r a i n d u s t r i a l e s t r a t e g i c a . I l g o v e r n o d e v e i n t e r v e n i r e i m m e d i a t a m e n t e p e r e l i m i n a r e i l t a g l i o p r e v i s t o n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o : n o n e s i s t o n o a l t r e v i e d i u s c i t a . L a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d i q u e s t a s c e l t a n o n p u ò e s s e r e n a s c o s t a d i e t r o q u e s t i o n i t e c n i c h e , a l g o r i t m i o i n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i " . " G i u l i d e v e f a r s i c a r i c o d e l l a s i t u a z i o n e e c h i a m a r e p e r s o n a l m e n t e i l m i n i s t r o G i o r g e t t i , c o m p a g n o d i p a r t i t o d e l l a s o t t o s e g r e t a r i a B o r g o n z o n i , p e r p r e t e n d e r e u n a c o r r e z i o n e a l l a m a n o v r a . S o l o u n a v o l t a e l i m i n a t o i l t a g l i o s a r à p o s s i b i l e a p r i r e u n c o n f r o n t o v e r o e c o s t r u t t i v o c o n l e c a t e g o r i e d e l s e t t o r e , n e i t e m p i g i u s t i e c o n l a s e r e n i t à n e c e s s a r i a p e r a f f r o n t a r e u n a r i f o r m a c o s ì d e l i c a t a . A l m o m e n t o , i n v e c e , t u t t o i l d i b a t t i t o r i s u l t a v i z i a t o d a l l e s c e l t e d e l G o v e r n o e d a l l e p r o m e s s e n o n m a n t e n u t e ” .