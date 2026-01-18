R o m a , 1 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - E n n e s i m o r e c o r d p e r C h e c c o Z a l o n e : i n s o l i 2 4 g i o r n i ' B u e n C a m i n o ' , l a c o m m e d i a d i r e t t a d a G e n n a r o N u n z i a n t e , h a i n f a t t i r a g g i u n t o u n t r a g u a r d o s e n z a p r e c e d e n t i n e l l a s t o r i a d e l c i n e m a i t a l i a n o . C o n u n t o t a l e d i 6 8 . 8 2 3 . 0 6 9 e u r o r e a l i z z a t o d a l l a n c i o i l g i o r n o d i N a t a l e ( p a r i a 8 . 5 6 2 . 3 2 0 p r e s e n z e i n s a l a ) , i l f i l m b a t t e i l r e c o r d d e t e n u t o d a ' A v a t a r ' ( 6 8 . 6 0 0 . 0 0 0 e u r o ) e d i v e n t a i l f i l m c o n i l m a g g i o r e i n c a s s o d i s e m p r e a l b o x o f f i c e n a z i o n a l e . U n r i s u l t a t o p e r a l t r o d e s t i n a t o a r a f f o r z a r s i v i s t a l a t e n u t a d e l l a p e l l i c o l a n e l l e s a l e d i t u t t a I t a l i a . F i l m c h e d a l s u o a p p a r i r e s i è p o s t o c o m e u n v e r o e p r o p r i o f e n o m e n o c u l t u r a l e B u e n C a m i n o h a c o l p i t o g l i s p e t t a t o r i i t a l i a n i p e r l a c a p a c i t à - n o n n u o v a n e i f i l m d i Z a l o n e , n o n o s t a n t e l a c o r n i c e c o m i c a - d i a f f r o n t a r e t e m i d i g r a n d e a t t u a l i t à c o n i r o n i a , i n t e l l i g e n z a e s e n s i b i l i t à , s t i m o l a n d o u n v i v a c e d i b a t t i t o p u b b l i c o , r i l a n c i a n d o a l t e m p o s t e s s o i l r u o l o c e n t r a l e d e l l a c o m m e d i a i t a l i a n a n e l n o s t r o p a n o r a m a c i n e m a t o g r a f i c o . I l f i l m h a c o s t r u i t o i s u o i p r i m a t i g i o r n o d o p o g i o r n o , f i n d a l d e b u t t o n e i c i n e m a , c o n u n i m p a t t o u n i c o s u l m e r c a t o c i n e m a t o g r a f i c o n a z i o n a l e : c o n u n e s o r d i o r e c o r d a N a t a l e 2 0 2 5 i l f i l m h a i n c a s s a t o 5 . 6 7 1 . 9 2 2 e u r o r e a l i z z a n d o i l m i g l i o r r i s u l t a t o d i s e m p r e i n I t a l i a p e r u n f i l m n e l g i o r n o d i N a t a l e e s u p e r a n d o i l p r e c e d e n t e p r i m a t o d i N a t a l e a N e w Y o r k ( 2 0 0 6 ) . N o n s o l o . C o n u n a q u o t a d e l 7 8 , 8 % , “ B u e n C a m i n o ” - q u e l 2 5 d i c e m b r e - t r a i n a l ’ i n t e r o m e r c a t o c i n e m a t o g r a f i c o i t a l i a n o s o p r a i 7 m i l i o n i d i e u r o c o m p l e s s i v i n e l l a g i o r n a t a d i N a t a l e , u n l i v e l l o c h e n o n s i r a g g i u n g e v a d a l 2 0 1 1 . A n c o r a m e g l i o è a n d a t a i l 2 6 d i c e m b r e q u a n d o i l f i l m h a s f i o r a t o g l i 8 m i l i o n i d i e u r o p o r t a n d o i l t o t a l e d e i p r i m i d u e g i o r n i d i p r o g r a m m a z i o n e a q u a s i 1 4 m i l i o n i e s e g n a n d o u n o d e i m i g l i o r i r i s u l t a t i d i s e m p r e p e r i l g i o r n o d i S a n t o S t e f a n o , d a v a n t i a n c h e a t i t o l i i n t e r n a z i o n a l i c o m e A v a t a r – F u o c o e C e n e r e . N e l l a s e c o n d a s e t t i m a n a d i p r o g r a m m a z i o n e , i l f i l m s u p e r a i 5 3 m i l i o n i d i e u r o e s o r p a s s a i p r e c e d e n t i s u c c e s s i d i Z a l o n e ( S o l e a C a t i n e l l e e T o l o T o l o ) d i v e n t a n d o i l t e r z o f i l m c o n i l m a g g i o r e i n c a s s o d i s e m p r e n e l l a s t o r i a d e l c i n e m a i t a l i a n o , d o p o A v a t a r e Q u o V a d o ? . I n m e n o d i 2 0 g i o r n i d i p r o g r a m m a z i o n e s u p e r a i 6 5 m i l i o n i d i e u r o c o m p l e s s i v i e d i v e n t a i l f i l m i t a l i a n o c o n i l m a g g i o r e i n c a s s o d i s e m p r e a l b o x o f f i c e i t a l i a n o b a t t e n d o i l r e c o r d d i “ Q u o V a d o ? ” . O g g i i l n u o v o r e c o r d p e r i l f i l m , p r o d u z i o n e I n d i a n a P r o d u c t i o n c o n M e d u s a F i l m i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M Z L e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n N e t f l i x r e a l i z z a t a d a I n d i a n a P r o d u c t i o n , u n a s o c i e t à V u e l t a .