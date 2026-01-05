P e c h i n o , 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - i l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g h a i n v i t a t o i l s u o o m o l o g o s u d c o r e a n o L e e J a e M y u n g a u n i r s i a P e c h i n o n e l c o m p i e r e " l e g i u s t e s c e l t e s t r a t e g i c h e " i n u n m o n d o c h e " s t a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù c o m p l e s s o e t u r b o l e n t o " , h a n n o r i f e r i t o i m e d i a s t a t a l i . L e e è i l p r i m o l e a d e r s u d c o r e a n o a v i s i t a r e l a c a p i t a l e c i n e s e i n s e i a n n i e i l s u o i n c o n t r o c o n X i è a v v e n u t o i l g i o r n o d o p o c h e l a C o r e a d e l N o r d h a l a n c i a t o d u e m i s s i l i b a l i s t i c i n e l M a r d e l G i a p p o n e e d o p o i l r a i d d e g l i S t a t i U n i t i i n V e n e z u e l a , c h e h a d e p o s t o i l p r e s i d e n t e v e n e z u e l a n o N i c o l a s M a d u r o : u n a t t a c c o c o n d a n n a t o d a P e c h i n o e P y o n g y a n g . D u r a n t e i c o l l o q u i , X i h a a v v e r t i t o c h e " i l m o n d o s t a a t t r a v e r s a n d o c a m b i a m e n t i a c c e l e r a t i m a i v i s t i i n u n s e c o l o e l a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e s t a d i v e n t a n d o p i ù c o m p l e s s a e t u r b o l e n t a " , h a r i f e r i t o l ' a g e n z i a d i s t a m p a s t a t a l e X i n h u a . P e c h i n o e S e u l " h a n n o i m p o r t a n t i r e s p o n s a b i l i t à " n e l m a n t e n e r e l a p a c e n e l l a r e g i o n e , h a a f f e r m a t o X i , s o t t o l i n e a n d o c h e l e p a r t i " h a n n o a m p i i n t e r e s s i c o m u n i " . " D o v r e b b e r o s c h i e r a r s i f e r m a m e n t e d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a s t o r i a e f a r e l e g i u s t e s c e l t e s t r a t e g i c h e " , h a a g g i u n t o . D u r a n t e l ' i n c o n t r o , i l l e a d e r s u d c o r e a n o h a a f f e r m a t o d i v o l e r a p r i r e u n a " n u o v a f a s e " n e l l e r e l a z i o n i , " b a s a t a s u l l a f i d u c i a " t r a l u i e X i e h a p r o m e s s o d i " c e r c a r e i n s i e m e a l t e r n a t i v e p r a t i c a b i l i p e r l a p a c e n e l l a p e n i s o l a c o r e a n a " .