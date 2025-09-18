M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n i n t e r v e n t o r e c o r d a l B a m b i n o G e s ù d i R o m a h a p e r m e s s o l a r i c o s t r u z i o n e t o t a l e d e l n a s o e d e l l a b b r o d i R a v i ( n o m e d i f a n t a s i a ) , u n b i m b o d i 1 0 a n n i a r r i v a t o i n I t a l i a d a l l ' I n d i a c o n i l v o l t o s e g n a t o d a u n a g r a v e m u t i l a z i o n e p e r i l m o r s o d i u n a n i m a l e c h e g l i a v e v a s t a c c a t o i l n a s o e p a r t e d e l l a b b r o s u p e r i o r e . L ' é q u i p e d i C h i r u r g i a p l a s t i c a d e l l ' o s p e d a l e h a i m p i e g a t o t e c n i c h e m i c r o c h i r u r g i c h e a v a n z a t e , i n c l u s e s t a m p e 3 D , p e r p i a n i f i c a r e e r e a l i z z a r e l a r i c o s t r u z i o n e . G r a z i e a q u e s t a t e c n o l o g i a , s o n o s t a t i c r e a t i m o d e l l i p r e c i s i p e r s u p p o r t a r e i l p r o c e s s o c h i r u r g i c o . " Q u e s t o i n t e r v e n t o r a p p r e s e n t a u n a p i e t r a m i l i a r e n e l l a c h i r u r g i a p l a s t i c a p e d i a t r i c a - a f f e r m a M a r i o Z a m a , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a c o m p l e s s a d i C h i r u r g i a p l a s t i c a e m a x i l l o f a c c i a l e d e l B a m b i n o G e s ù - N o n s o l o a b b i a m o r i p r i s t i n a t o u n a p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l l ' a s p e t t o f i s i c o d i R a v i , m a g l i a b b i a m o r e s t i t u i t o l a p o s s i b i l i t à d i v i v e r e u n a v i t a p i ù s e r e n a e d i g n i t o s a " . I l p r o c e s s o d i r i n o p l a s t i c a h a c o i n v o l t o t e c n i c h e c o n s o l i d a t e p e r l a f o r m a e l a f u n z i o n a l i t à d e l l a b b r o , o l t r e a m e t o d i e l a b o r a t i p e r r i c o s t r u i r e i l n a s o d a z e r o , c o n s i d e r a n d o a n c h e l ' a s s e n z a d i t e s s u t i l o c a l i . I n g e n e r e - s p i e g a n o d a l B a m b i n o G e s ù - l a p r e s e n z a d i u n a p a r t e r e s i d u a d e l l ' o r g a n o r a p p r e s e n t a u n r i f e r i m e n t o p r e z i o s o p e r l a r i c o s t r u z i o n e . I n q u e s t o c a s o , i n v e c e , l ' a s s e n z a t o t a l e d e l n a s o r e n d e v a e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s a o g n i f a s e , d a q u e l l a p r e p a r a t o r i a f i n o a l l ' i n t e r v e n t o v e r o e p r o p r i o . P e r s u p e r a r e l e d i f f i c o l t à p r e p a r a t o r i e , i c h i r u r g h i s i s o n o r i v o l t i a g l i s p e c i a l i s t i d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a c o m p l e s s a d i I m a g i n g a v a n z a t o c a r d i o t o r a c o v a s c o l a r e e f e t a l e g u i d a t i d a A u r e l i o S e c i n a r o . L ' i n g e g n e r e L u c a B o r r o d e l l a b o r a t o r i o 3 D h a u t i l i z z a t o l e s c a n s i o n i d e l l a t e s t a d i R a v i e d i a l t r i b a m b i n i a s s i m i l a b i l i a l u i p e r e t à e d i m e n s i o n i d e l c r a n i o , c o s ì d a r i c a v a r n e d e i m o d e l l i v i r t u a l i i n 3 D . E ' s t a t o q u i n d i s e l e z i o n a t o i l n a s o c h e p e r c o n f o r m a z i o n e a n a t o m i c a s i a d a t t a s s e m e g l i o a l v o l t o d e l p i c c o l o . A q u e s t o p u n t o s o n o s t a t i s t a m p a t i i n 3 D s i a l a t e s t a d e l p a z i e n t e s i a i l m o d e l l o n a s a l e p r e s c e l t o c h e è s t a t o p o i u t i l i z z a t o p e r l a r i c o s t r u z i o n e v e r a e p r o p r i a . " I m o d e l l i 3 D c i h a n n o p e r m e s s o d i r i c o s t r u i r e c o n p r e c i s i o n e l ' a n a t o m i a n a s a l e e d i s u p p o r t a r e i c h i r u r g h i n e l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l ' i n t e r v e n t o - c o m m e n t a S e c i n a r o - U n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l a t e c n o l o g i a p o s s a m i g l i o r a r e l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d e l l e c u r e n e i c a s i p e d i a t r i c i p i ù c o m p l e s s i " . L a r i c o s t r u z i o n e c h i r u r g i c a d e l l a b b r o s u p e r i o r e - p r o s e g u o n o d a l l ' I r c c s c a p i t o l i n o - è s t a t a e f f e t t u a t a c o n u n a t e c n i c a s i m i l e a q u e l l a u t i l i z z a t a p e r g l i i n t e r v e n t i d i l a b i o p a l a t o s c h i s i ( l a b b r o l e p o r i n o ) : l a m e t o d i c a c h i r u r g i c a m e s s a a p u n t o m o l t i a n n i f a d a i c h i r u r g h i S a b a t i n i e A b b é , c h e u t i l i z z a i l t e s s u t o d e l l a b b r o i n f e r i o r e p e r r i p r i s t i n a r e l a f o r m a , l a f u n z i o n e e l ' a s p e t t o e s t e t i c o d e l l a b b r o s u p e r i o r e . L a p a r t e c h i r u r g i c a p i ù c o m p l i c a t a , q u e l l a p e r r i c o s t r u i r e i n t o t o i l n a s o - i l l u s t r a n o d a l B a m b i n o G e s ù - è s t a t a p r e c e d u t a d a u n a p p r o f o n d i t o s t u d i o d e i c a s i c l i n i c i s i m i l i d o c u m e n t a t i n e l m o n d o , s o p r a t t u t t o p e r q u a n t o r i g u a r d a l a m u c o s a i n t e r n a . L a r i n o p l a s t i c a c o m p l e t a c o i n v o l g e i n f a t t i 3 p a r t i : i l r i v e s t i m e n t o e s t e r n o , q u e l l o i n t e r n o ( l a m u c o s a , a p p u n t o ) e l a p a r t e s c h e l e t r i c o / c a r t i l a g i n e a . N e l c a s o d i R a v i n o n e r a d i s p o n i b i l e t e s s u t o l o c a l e p e r l a r i c o s t r u z i o n e d e l r i v e s t i m e n t o m u c o s o i n t e r n o , p e r t a n t o s i è s c e l t o d i u s a r e u n l e m b o d i c u t e d e l l ' a v a m b r a c c i o ( l e m b o r a d i a l e ) , t r a s f e r i t o c o n t e c n i c a m i c r o c h i r u r g i c a a l i v e l l o d e l n a s o c o n s u t u r a s u i v a s i f a c c i a l i . " A b b i a m o s c e l t o u n l e m b o v i c i n o a l p o l s o - p r e c i s a F r a n c e s c a G r u s s u , c h i r u r g a p l a s t i c a s p e c i a l i z z a t a i n m i c r o c h i r u r g i a - p e r c h é s i t r a t t a d i u n a p a r t e d o v e l a p e l l e è p a r t i c o l a r m e n t e s o t t i l e , q u i n d i a d a t t a a l l o s c o p o , e i n c u i è p r e s e n t e u n p e d u n c o l o ( i n s i e m e d i v a s i s a n g u i g n i c h e p o r t a n o s a n g u e e n u t r i m e n t o a u n o r g a n o , u n t e s s u t o o u n l e m b o c h i r u r g i c o ) s u f f i c i e n t e m e n t e l u n g o d a p o t e r e s s e r e p o i r i c o l l e g a t o m i c r o c h i r u r g i c a m e n t e a l l a v e n a e a l l ' a r t e r i a f a c c i a l e i n m o d o d a t e n e r e i n v i t a i l t e s s u t o " . U n a v o l t a r i c o s t r u i t a l a m u c o s a i n t e r n a , è s t a t a l a v o l t a d e l r i v e s t i m e n t o e s t e r n o . P e r q u e s t o i n t e r v e n t o è s t a t o u t i l i z z a t o u n l e m b o d i p e l l e e d i m u s c o l o d e l l a f r o n t e , s a g o m a t o - c o s ì c o m e i l l e m b o m i c r o c h i r u r g i c o - s u l l a b a s e d e l m o d e l l o n a s a l e e l a b o r a t o i n 3 D n e l l a f a s e p r e p a r a t o r i a e p o i r i b a l t a t o v e r s o i l b a s s o p e r f o r m a r e l a ' c o p e r t u r a ' d e l n a s o . G r a z i e a l l a v a s c o l a r i z z a z i o n e c h e p o r t a c o n s é , i l l e m b o r e s t a v i t a l e e s i a d a t t a p e r f e t t a m e n t e a l l a z o n a d a r i c o s t r u i r e , s o t t o l i n e a n o g l i e s p e r t i . Q u e s t a t e c n i c a p e r m e t t e d i o t t e n e r e u n r i s u l t a t o n a t u r a l e e f u n z i o n a l e , i d e a l e p e r i c a s i p i ù c o m p l e s s i c o m e q u e l l o d i R a v i . D o p o 3 s e t t i m a n e , u n a v o l t a v e r i f i c a t a l a r i u s c i t a d e i 2 i n t e r v e n t i p r e c e d e n t i e l a v a s c o l a r i z z a z i o n e d e i 2 l e m b i d i p e l l e , l ' é q u i p e è p a s s a t a a l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l o s c h e l e t r o d i s u p p o r t o . P e r q u e s t o i n t e r v e n t o è s t a t o n e c e s s a r i o r i s o l l e v a r e t e m p o r a n e a m e n t e i l l e m b o d i p e l l e c h e r i c o p r i v a l a p a r t e e s t e r n a d e l n a s o e u s a r e i n n e s t i d i c a r t i l a g i n e p r e l e v a t i d a l l a c o s t o l a p e r c o s t r u i r e l a s t r u t t u r a s c h e l e t r i c a d e l n a s o , i n c l u s i i l d o r s o e l a c o l u m e l l a ( l a p a r t e i n f e r i o r e d e l n a s o c h e s e p a r a l e n a r i c i ) . L ' i n t e r v e n t o h a a v u t o u n e s i t o s t r a o r d i n a r i o , r e s t i t u e n d o a R a v i n o n s o l o l a f u n z i o n a l i t à f i s i c a , m a a n c h e u n a q u a l i t à d i v i t a m i g l i o r e . Q u e s t o c a s o r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o d i c o m e l a t e c n o l o g i a e l a c o m p e t e n z a m e d i c a p o s s a n o u n i r e l e f o r z e p e r a f f r o n t a r e s f i d e s a n i t a r i e c o m p l e s s e . " C o n q u e s t i i n t e r v e n t i s i a m o r i u s c i t i a r i c o s t r u i r e d a z e r o i l n a s o d i R a v i " , r i m a r c a Z a m a . " U n r i s u l t a t o e c c e z i o n a l e n e l s u o g e n e r e - c o n c l u d e - r e s o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e t r a c h i r u r g h i p l a s t i c i , i n g e g n e r i , r a d i o l o g i , a n e s t e s i s t i , r i a n i m a t o r i e a l t r i s p e c i a l i s t i d e l l ' o s p e d a l e , c h e h a n n o a p p l i c a t o l e p i ù a v a n z a t e t e c n i c h e i n c a m p o c h i r u r g i c o , u t i l i z z a n d o t e c n o l o g i a 3 D p e r p i a n i f i c a r e l ' i n t e r v e n t o e m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i " .