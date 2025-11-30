C h i e t i , 3 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - I n c i d e n t e m o r t a l e o g g i , d o m e n i c a 3 0 n o v e m b r e , s u l l a s t a t a l e 6 5 2 a F o n d o v a l l e S a n g r o v i c i n o a l l o s v i n c o l o d i P i a n e d ' A r c h i n e l t e r r i t o r i o d i A t e s s a i n p r o v i n c i a d i C h i e t i . D u e a u t o – u n a F i a t P a n d a e u n a F o r d F i e s t a – s i s o n o s c o n t r a t e f r o n t a l m e n t e a t t o r n o a l l e 1 3 . 3 0 . T r e d o n n e s o n o m o r t e . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i i v i g i l i d e l f u o c o , i c a r a b i n i e r i d e l l a c o m p a g n i a d i A t e s s a e i s a n i t a r i d e l 1 1 8 . I m i l i t a r i s t a n n o e f f e t t u a n d o i r i l i e v i p e r r i c o s t r u i r e l a d i n a m i c a d e l l o s c o n t r o . L a c i r c o l a z i o n e è s t a t a c h i u s a t e m p o r a n e a m e n t e n e l t r a t t o i n t e r e s s a t o . L e v e t t u r e , a n d a t e d i s t r u t t e , o r a s o n o s o t t o s e q u e s t r o . D u e p a e s i s o n o s o t t o c h o c . A p e r d e r e l a v i t a S t e f a n i a P a n t a l o n e e S i l v a n a I e z z i , 5 8 a n n i , e n t r a m b e d i P e n n a d o m o . L e d u e d o n n e v i a g g i a v a n o s u u n a F o r d F i e s t a . L a t e r z a v i t t i m a è L o r e d a n a A b b o n i z i o , 6 4 a n n i , o p e r a t r i c e s o c i o s a n i t a r i a d i Q u a d r i , i n s e r v i z i o a l l ' o s p e d a l e d i L a n c i a n o i n p r o v i n c i a d i C h i e t i : l a d o n n a s i t r o v a v a a l l a g u i d a d e l l a s u a F i a t P a n d a e s t a v a a n d a n d o a l l a v o r o . L e s a l m e s o n o s t a t e t r a s f e r i t e a l l ’ o s p e d a l e d i C h i e t i p e r l ' a u t o p s i a .