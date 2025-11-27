N a p o l i , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' a r c i v e s c o v o d i N a p o l i , D o m e n i c o B a t t a g l i a " h a e s o r t a t o o p p o r t u n a m e n t e a c o l t i v a r e a u t e n t i c a m e n t e l a d o t t r i n a s o c i a l e d e l l a C h i e s a . L a s c e l t a d e l n o m e f a t t a d a l n u o v o P o n t e f i c e h a i n d o t t o t u t t i n o i a r i p e n s a r e a l l ' i n s e g n a m e n t o d i L e o n e X I I I s u l l e i n g i u s t i z i e d e l s u o t e m p o . E L e o n e X I V n e l s u o m a g i s t e r o p i ù v o l t e h a g i à r i c o r d a t o , r i c h i a m a t o e c o n d a n n a t o l e i n g i u s t i z i e d i q u e s t o n o s t r o t e m p o , a n c h e l e o d i e r n e , i n s i d i o s e , n u o v e f o r m e d i i n g i u s t i z i a " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a N a p o l i a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' A n n o a c c a d e m i c o d e l l a P o n t i f i c i a u n i v e r s i t à t e o l o g i c a d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e . " L a l e c t i o c h e a b b i a m o a s c o l t a t o d a l G r a n c a n c e l l i e r e - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c i h a p r e s e n t a t o d e f i n i z i o n i t a g l i e n t i d i u n a f a l s a m o r a l e s o c i a l e , c h e s i b a s a a n c h e s u l l ' a f f e r m a z i o n e , a s s o l u t o r i a , ' è s e m p r e a v v e n u t o c o s ì ' . N o n è v e r o c h e è s e m p r e a v v e n u t o c o s ì : v i s o n o s e m p r e s t a t i , a l c o n t r a r i o , n e l l a v i t a d e l l e v a r i e c o m u n i t à , c o m p o r t a m e n t i d i p i e n a c o r r e t t e z z a , s o v e n t e d i g e n e r o s a e a u t e n t i c a s o l i d a r i e t à , e c o m p o r t a m e n t i f r a u d o l e n t i . S e m p r e v i è s t a t o q u e s t o c o n f r o n t o e q u e s t a c o n t r a p p o s i z i o n e , m a i o c o n t i n u o a d e s s e r c o n v i n t o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - c h e i p r i m i c o m p o r t a m e n t i s i a n o d i g r a n l u n g a p i ù n u m e r o s i .