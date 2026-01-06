( A d n k r o n o s ) - R o b o r o c k , l e a d e r g l o b a l e n e l l a r o b o t i c a d o m e s t i c a p r o g e t t a t a p e r s e m p l i f i c a r e l a v i t a q u o t i d i a n a , h a p r e s e n t a t o o g g i l a s u a n u o v a g a m m a p e r i l p r i m o s e m e s t r e d e l l ’ a n n o , i n o c c a s i o n e d e l C o n s u m e r E l e c t r o n i c S h o w 2 0 2 6 ( C E S 2 0 2 6 ) d i L a s V e g a s . C o n i l m o t t o " T h e G r e a t e s t M e e t i n g t h e G r e a t e s t " , l a p r e s e n t a z i o n e d e l b r a n d , g u i d a t a d a l P r e s i d e n t e d i R o b o r o c k , Q u a n G a n g , h a s v e l a t o S a r o s R o v e r , i l p r i m o r o b o t a s p i r a p o l v e r e a l m o n d o c o n a r c h i t e t t u r a w h e e l - l e g a l i m e n t a t a d a A I c h e c o m b i n a r u o t e e g a m b e , c a p a c e d i s a l i r e s c a l e e p e n d e n z e c o n u n ' a g i l i t à s i m i l e a q u e l l a u m a n a m e n t r e e f f e t t u a l a p u l i z i a . A l t r i a n n u n c i h a n n o r i g u a r d a t o : R o b o r o c k S a r o s 2 0 , R o b o r o c k S a r o s 2 0 S o n i c , R o b o r o c k F 2 5 A C E P r o e R o b o r o c k Q r e v o C u r v 2 F l o w . Q u e s t i a n n u n c i a v v e n g o n o i n p a r t n e r s h i p c o n i l R e a l M a d r i d F o o t b a l l C l u b , c o l l a b o r a z i o n e a n n u n c i a t a p o c o p r i m a d e l l a f i e r a . R o b o r o c k h a i n o l t r e a n n u n c i a t o , s e p a r a t a m e n t e r i s p e t t o a q u e s t a p a r t n e r s h i p , i l s u o i n g r e s s o n e l m e r c a t o s t a t u n i t e n s e d e i p r o d o t t i p e r i l g i a r d i n a g g i o , i n c l u s o i l n u o v o R o c k M o w X 1 L i D A R . C o n s u m a t o r i , c l i e n t i e t u t t e l e p e r s o n e i n t e r e s s a t e p o s s o n o s c o p r i r e t u t t e l e n o v i t à R o b o r o c k p r e s s o l o s t a n d # 5 2 6 3 2 d e l V e n e t i a n E x p o C E S 2 0 2 6 d a l 6 a l 9 g e n n a i o 2 0 2 6 , n e g l i o r a r i d i a p e r t u r a d e l l ’ e v e n t o . I n a n t e p r i m a m o n d i a l e , R o b o r o c k h a i n t r o d o t t o i l S a r o s R o v e r , c a r a t t e r i z z a t o d a l l a p r i m a a r c h i t e t t u r a c h e c o m b i n a d u e " r u o t e - g a m b e " i n u n r o b o t a s p i r a p o l v e r e . O g n i “ a r t o ” o f f r e c a p a c i t à d i e s t e n s i o n e , s o l l e v a m e n t o e d e l e v a z i o n e , i m i t a n d o l a m o b i l i t à u m a n a . Q u e s t o p e r m e t t e a l r o b o t d i a l z a r e e a b b a s s a r e o g n i “ r u o t a - g a m b a ” i n m o d o i n d i p e n d e n t e , e s e g u i r e p i c c o l i s a l t i , a g i l i r o t a z i o n i , a r r e s t i i m p r o v v i s i e c a m b i d i d i r e z i o n e , m a n t e n e n d o i l c o r p o l i v e l l a t o a n c h e s u t e r r e n i i r r e g o l a r i . A l i v e l l o d i s o f t w a r e , S a r o s R o v e r s f r u t t a l a p o t e n z a d i a l g o r i t m i d i I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , s e n s o r i d i m o v i m e n t o c o m p l e s s i e i n f o r m a z i o n i s p a z i a l i 3 D p e r c o m p r e n d e r e l ' a m b i e n t e e f a r r e a g i r e l e s u e g a m b e c o n p r e c i s i o n e . S a r o s R o v e r e c c e l l e n e l l e c a s e s u p i ù p i a n i , e s s e n d o i n g r a d o d i p u l i r e o g n i s i n g o l o g r a d i n o d i u n a s c a l a m e n t r e s a l e a l p i a n o s u p e r i o r e , r i d u c e n d o d r a s t i c a m e n t e l e z o n e i n a c c e s s i b i l i . S a r o s R o v e r è c a p a c e d i s u p e r a r e d i v e r s i t i p i d i s u p e r f i c i i r r e g o l a r i , c o n l e s c a l e c h e n e s o n o l ' e s e m p i o p i ù e v i d e n t e : p a r l i a m o d i s c a l e t r a d i z i o n a l i e q u e l l e a c h i o c c i o l a o a n c h e s c a l e c o n m o q u e t t e e b o r d o a r r o t o n d a t o . S a r o s R o v e r p e r c o r r e l e s c a l e e a l c o n t e m p o n e p u l i s c e i g r a d i n i . A l t r i t i p i d i s u p e r f i c i r a g g i u n g i b i l i d a S a r o s R o v e r s o n o l e p e n d e n z e d e l t e r r e n o o i d i s l i v e l l i n e i p a s s a g g i d i s t a n z e s u p i ù l i v e l l i c h e r i c h i e d o n o e l e v a z i o n e e p o t e n z a . S a r o s R o v e r è u n p r o d o t t o i n f a s e d i s v i l u p p o e l a d a t a d i l a n c i o s a r à c o m u n i c a t a p r o s s i m a m e n t e . A n n u n c i a t o q u a l c h e g i o r n o p r i m a d e l l ’ i n i z i o d e l C E S 2 0 2 6 , R o b o r o c k p r e s e n t a i n q u e s t a o c c a s i o n e l a s u a p r i m a a t t i v a z i o n e c o n u n a p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c a g l o b a l e c o n l e p r i m e s q u a d r e m a s c h i l e e f e m m i n i l i d e l R e a l M a d r i d F o o t b a l l C l u b , u n o d e i p i ù g r a n d i c l u b c a l c i s t i c i n e l l a s t o r i a . C o n i l m o t t o “ T h e G r e a t e s t M e e t i n g T h e G r e a t e s t ” , l a p a r t n e r s h i p r i s p o n d e a u n a p r o f o n d a a f f i n i t à t r a i v a l o r i d e i b r a n d d e l l e d u e o r g a n i z z a z i o n i c h e h a n n o r a g g i u n t o n e l l a s t o r i a p e r f o r m a n c e e c c e z i o n a l i c o n l ’ i n n o v a z i o n e q u a l e d e n o m i n a t o r e c o m u n e . L ' i n i z i a t i v a p o r t e r à l e i n n o v a z i o n i d i R o b o r o c k n e g l i s t a d i e a t t r a v e r s o c a m p a g n e , c h e c o i n v o l g o n o i g i o c a t o r i , p e r t r a s m e t t e r e i l c o n c e t t o d i " R e a l S m a r t C l e a n i n g " d a l c a m p o d i g i o c o a l l a c a s a . D u r a n t e i l k e y n o t e , C l a r b i L u , r e s p o n s a b i l e m a r k e t i n g d i R o b o r o c k , h a p r e s e n t a t o l a n u o v a g a m m a d i p r o d o t t i p e r l o s m a r t c l e a n i n g c h e s a r a n n o d i s p o n i b i l i n e l l a p r i m a m e t à d e l l ’ a n n o . A g u i d a r e l a g a m m a c i s o n o : R o b o r o c k S a r o s 2 0 e R o b o r o c k S a r o s 2 0 S o n i c , l e d u e n o v i t à d e l l a s e r i e d i p u n t a S a r o s c h e h a d e b u t t a t o n e l 2 0 2 5 . I l S a r o s 2 0 h a p o t e n z i a t o l e f u n z i o n a l i t à d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e l s u o S t a r S i g h t ™ A u t o n o m o u s S y s t e m 2 . 0 r i s p e t t o a l l e g e n e r a z i o n i p r e c e d e n t i , s u p p o r t a n d o i l r i c o n o s c i m e n t o d i u n m a s s i m o d i 2 0 1 o g g e t t i . I n c l u d e i n o l t r e u n t e l a i o A d a p t i L i f t ™ C h a s s i s 3 . 0 a g g i o r n a t o : u n a s t r u t t u r a d i a r r a m p i c a t a c o m p o s t a d a u n a r u o t a p r i n c i p a l e , u n a r u o t a a u s i l i a r i a e u n b r a c c i o d i s o l l e v a m e n t o c h e s i d i s p i e g a q u a n d o r i l e v a d e l l e s o g l i e . Q u e s t o p e r m e t t e a l r o b o t d i s o l l e v a r s i p i ù i n a l t o r i s p e t t o a p r i m a p e r s u p e r a r e s o g l i e s i n g o l e f i n o a 4 , 5 c m d i a l t e z z a o s o g l i e a d o p p i o s t r a t o d i 8 , 5 c m ( 4 , 5 + 4 c m ) . D a l l ' a l t r o l a t o , i l R o b o r o c k S a r o s 2 0 S o n i c i n t e g r a u n s i s t e m a d i n a v i g a z i o n e R e t r a c t S e n s e ™ c h e a b i l i t a u n c o r p o u l t r a - s o t t i l e d a 7 , 9 8 c m e u n n u o v o s i s t e m a d i l a v a g g i o V i b r a R i s e ® 5 . 0 . Q u e s t ' u l t i m o è d o t a t o d i u n m o c i o s o n i c o e s t e n s i b i l e c h e s t r o f i n a 4 . 0 0 0 v o l t e a l m i n u t o , r a g g i u n g e n d o o g n i a n g o l o . S i a i l S a r o s 2 0 c h e i l S a r o s 2 0 S o n i c s o n o a l i m e n t a t i d a u n m o t o r e H y p e r F o r c e ® d a 3 5 . 0 0 0 P a e s o n o s u p p o r t a t i d a l l a n u o v i s s i m a b a s e R o c k D o c k ® c o n l a v a g g i o a d a c q u a c a l d a a 1 0 0 ° C . T u t t a v i a , l a s e r i e a m m i r a g l i a R o b o r o c k S a r o s n o n è l ' u n i c a a p r e s e n t a r e n u o v i p r o d o t t i . L a p o p o l a r i s s i m a s e r i e R o b o r o c k Q r e v o l a n c i a u n n u o v o m o d e l l o , i l R o b o r o c k Q r e v o C u r v 2 F l o w , i l p r i m o r o b o t a s p i r a p o l v e r e d e l m a r c h i o d o t a t o d i r u l l o . G r a z i e a l l a t e c n o l o g i a d i a u t o p u l i z i a i n t e m p o r e a l e S p i r a F l o w ™ , a u n a f o r t e p r e s s i o n e d i l a v a g g i o v e r s o i l b a s s o d i 1 5 N e a l l e f u n z i o n a l i t à E d g e - A d a p t i v e c h e c o n s e n t o n o a l r u l l o d i e s t e n d e r s i p e r p u l i r e l u n g o i b o r d i , Q r e v o C u r v 2 F l o w o f f r e p o t e n z a , p r e c i s i o n e e p r o t e z i o n e d e i t a p p e t i i n o g n i s c e n a r i o d i p u l i z i a . R o b o r o c k h a i n o l t r e a n n u n c i a t o l a p r o p r i a r i n n o v a t a g a m m a n e l l a c a t e g o r i a t o s a e r b a , i n c u i è e n t r a t a d i r e c e n t e . N e l m e r c a t o n o r d a m e r i c a n o v i e n e p r e s e n t a t o n o n s o l o i l m o d e l l o b a s e R o c k N e o Q 1 , m a a n c h e d u e v a r i a n t i d e l t o p d i g a m m a - R o c k M o w X 1 L i D A R e R o c k M o w X 1 . R o c k M o w X 1 L i D A R c o m b i n a S e n t i s p h e r e ™ L i D A R E n v i r o n m e n t a l P e r c e p t i o n , u n a t r a z i o n e a q u a t t r o r u o t e ( 4 W D ) , u n o S t e r z o A t t i v o B r e v e t t a t o e u n S i s t e m a d i S o s p e n s i o n i D i n a m i c o , p e r u n a c o p e r t u r a i m p e c c a b i l e , u n t a g l i o d e i b o r d i p e r f e t t o e u n ' i n s t a l l a z i o n e s e m p l i c e . R o c k M o w X 1 u n i s c e l a n a v i g a z i o n e R T K e V S L A M c o n p r e c i s i o n e m i l l i m e t r i c a a l l a p o t e n t e t r a z i o n e i n t e g r a l e ( 4 W D ) , a l s i s t e m a d i s t e r z o a t t i v o b r e v e t t a t o , a u n s i s t e m a d i s o s p e n s i o n i d i n a m i c h e e a u n t a g l i o d e i b o r d i a l l ' a v a n g u a r d i a n e l s e t t o r e . R o b o r o c k p o r t e r à i n N o r d A m e r i c a a n c h e R o c k N e o Q 1 , u n t o s a e r b a e n t r y - l e v e l p e r u n a c u r a d e l p r a t o a c c e s s i b i l e e s e n z a s f o r z o . R o c k N e o Q 1 c o m b i n a S e n t i s p h e r e ™ E n v i r o n m e n t a l P e r c e p t i o n c o n u n s i s t e m a d i n a v i g a z i o n e m u l t i b a n d a R T K + V S L A M , S t e r e o V i s i o n O b s t a c l e A v o i d a n c e e i l m o d u l o o p z i o n a l e d i t a g l i o P r e c i E d g e ™ . I n q u e s t o m o d o R o c k N e o Q 1 p u ò c o n t a r e s u u n a n a v i g a z i o n e s t a b i l e , u n l a v o r o p r e c i s o a n c h e l u n g o i b o r d i d e l t e r r e n o e u n ' i n s t a l l a z i o n e s e m p l i c e p e r g i a r d i n i d i p i c c o l e e m e d i e d i m e n s i o n i . P r e z z i , l a d i s p o n i b i l i t à e l e s p e c i f i c h e t e c n i c h e d e i r o b o t t o s a e r b a d e s t i n a t i a l m e r c a t o i t a l i a n o s a r a n n o r e s i n o t i n e l c o r s o d e l p r i m o t r i m e s t r e . I n f o r m a z i o n i s u R o b o r o c k R o b o r o c k è u n m a r c h i o l e a d e r n e l s e t t o r e d e l l a p u l i z i a i n t e l l i g e n t e , r i n o m a t o p e r l e s u e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e . S i è a f f e r m a t o c o m e i l m a r c h i o d i A s p i r a p o l v e r e R o b o t i c i p i ù v e n d u t o s e c o n d o I D C * . R o b o r o c k m i g l i o r a l a v i t a q u o t i d i a n a o f f r e n d o u n a g a m m a c o m p l e t a d i p r o d o t t i i n n o v a t i v i , t r a c u i a s p i r a p o l v e r e r o b o t i c i , a s p i r a p o l v e r e s e n z a f i l i , a s p i r a p o l v e r e w e t & d r y , t o s a e r b a r o b o t i c i , l a v a t r i c i e a s c i u g a t r i c i l . G r a z i e a u n a p p r o c c i o i n c e n t r a t o s u l l ' u t e n t e , l e s o l u z i o n i d e l b r a n d , c h e s o n o i l r i s u l t a t o d i u n a c o s t a n t e a t t i v i t à d i R i c e r c a e S v i l u p p o , s o d d i s f a n o l e d i v e r s e e s i g e n z e d i p u l i z i a d i m i l i o n i d i c a s e i n o l t r e 1 7 0 p a e s i e r e g i o n i . C o n h e a d q u a r t e r a P e c h i n o e f i l i a l i s t r a t e g i c h e i n m e r c a t i c h i a v e c o m e S t a t i U n i t i , G i a p p o n e , P a e s i B a s s i , P o l o n i a , G e r m a n i a e C o r e a d e l S u d , R o b o r o c k s i i m p e g n a a r a f f o r z a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a a l i v e l l o g l o b a l e . A p a r t i r e d a l 2 0 2 6 , R o b o r o c k s e r v e o l t r e 2 2 m i l i o n i d i f a m i g l i e .