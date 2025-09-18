M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n p e n s o c h e l a v i o l e n z a s i a l a r i s p o s t a " . S o n o l e p a r o l e c h e G i n o C e c c h e t i n p r o n u n c i a - a l f e s t i v a l P o r d e n o n e l e g g e e c o n f e r m a a l l ' A d n k r o n o s - d o p o l a n o t i z i a c h e F i l i p p o T u r e t t a , c o n d a n n a t o i n p r i m o g r a d o a l l ' e r g a s t o l o p e r l ' o m i c i d i o d e l l a f i g l i a G i u l i a , è s t a t o a g g r e d i t o i n c a r c e r e . " I l m e s s a g g i o c h e v o r r e i d a r e è c h e n o n m i f a s e n t i r e f e l i c e i l f a t t o c h e T u r e t t a s i a s t a t o a g g r e d i t o , p e r c h é a n c o r a u n a v o l t a v u o l d i r e c h e d o b b i a m o l a v o r a r e " a g g i u n g e . " S o n o d a c o n d a n n a r e a n c h e q u e s t i a t t i e n o i c i m u o v i a m o i n s e n s o o p p o s t o e v o r r e m m o f a r c a p i r e a l l e p e r s o n e c h e i s e n t i m e n t i c h e p o r t a n o a q u e s t o s o n o s b a g l i a t i e d a c o n d a n n a r e " c o n c l u d e G i n o C e c c h e t t i n .