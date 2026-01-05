P a l e r m o , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " O g n i a t t o d i v i o l e n z a s u u n m i n o r e p r o d u c e e f f e t t i p r o f o n d i e d u r a t u r i s u l l o s v i l u p p o . P e r q u e s t o l a p r o t e z i o n e d e l l ’ i n f a n z i a n o n è u n f a t t o p r i v a t o , m a u n i n d i c a t o r e f o n d a m e n t a l e d e l l a t e n u t a c i v i l e e d e m o c r a t i c a d i u n a s o c i e t à " . E n z a Z a r c o n e , p r e s i d e n t e d e l l ' O r d i n e d e g l i p s i c o l o g i d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a , i n t e r v i e n e d o p o i l c a s o d e l b i m b o d i 1 0 a n n i d i C a t a n i a p i c c h i a t o c o n u n m e s t o l o d i l e g n o d a l p a t r i g n o . U n a v i o l e n z a b r u t a l e i m m o r t a l a t a i n u n v i d e o p o s t a t o s u i s o c i a l e d i v e n t a t o p r e s t o v i r a l e , i n c u i s i s e n t e i l p i c c o l o , s e d u t o s u u n d i v a n o , p i a n g e r e e s u p p l i c a r e l ' u o m o d i f e r m a r s i e q u e s t ' u l t i m o c o n t i n u a r e a i n s u l t a r l o , s c h i a f f e g g i a r l o e c o l p i r l o . " S u s i n g o l i e p i s o d i d i q u e s t o t i p o è d o v e r o s o m a n t e n e r e p r u d e n z a - p r e c i s a Z a r c o n e a l l ' A d n k r o n o s - : l a r i c o s t r u z i o n e d e i f a t t i e o g n i v a l u t a z i o n e s p e c i f i c a c o m p e t o n o e s c l u s i v a m e n t e a l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a e a g l i e v e n t u a l i p e r i t i . O g n i c o m m e n t o c h e e n t r i n e l m e r i t o d e l c a s o , s u l l a b a s e d i i n f o r m a z i o n i p a r z i a l i , r i s c h i a s e m p l i f i c a z i o n i i m p r o p r i e " . I l c a s o d e l p i c c o l o d e l q u a r t i e r e S a n C r i s t o f o r o , p e r ò , n o n v a ' a r c h i v i a t o ' c o m e e p i s o d i o p r i v a t o . " L a v i o l e n z a c o n t r o i m i n o r i n o n p u ò e s s e r e l e t t a c o m e i l g e s t o i s o l a t o d i u n s i n g o l o i n d i v i d u o - p u n t u a l i z z a Z a r c o n e - . È u n f e n o m e n o c o m p l e s s o , c h e a f f o n d a l e r a d i c i i n f a t t o r i c u l t u r a l i , s o c i a l i e r e l a z i o n a l i : m o d e l l i e d u c a t i v i i m p r o n t a t i a l d o m i n i o , u n a v i s i o n e p r o p r i e t a r i a d e l l a g e n i t o r i a l i t à , f r a g i l i t à f a m i l i a r i , i s o l a m e n t o , p o v e r t à e d u c a t i v a e c a r e n z a d i r e t i d i s u p p o r t o " . P e r l a p r e s i d e n t e d e g l i p s i c o l o g i s i c i l i a n i , i n o l t r e , i l f a t t o c h e t a l i v i o l e n z e a v v e n g a n o n e l l o s p a z i o d o m e s t i c o , c h e d o v r e b b e e s s e r e " i l p r i m o l u o g o d i p r o t e z i o n e p e r u n b a m b i n o " , c h i a m a i n c a u s a u n a " r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a " . " L a t u t e l a d e l l ’ i n f a n z i a n o n p u ò e s s e r e a f f i d a t a s o l o a l l ’ i n t e r v e n t o r e p r e s s i v o o a l l ’ e m e r g e n z a , m a r i c h i e d e p o l i t i c h e d i p r e v e n z i o n e , s e r v i z i t e r r i t o r i a l i a d e g u a t i , s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e e u n a c u l t u r a d i f f u s a d e i d i r i t t i d e i b a m b i n i " . P r o p r i o s u q u e s t o a s p e t t o , s e c o n d o Z a r c o n e , " c ’ è a n c o r a m o l t o c h e l e I s t i t u z i o n i p o s s o n o e d e v o n o f a r e " . S e r v i r e b b e , i n n a n z i t u t t o , u n r a f f o r z a m e n t o d e l l e p o l i t i c h e d i ' p r e v e n z i o n e p r i m a r i a ' . " B i s o g n e r e b b e i n v e s t i r e s u s e r v i z i e d u c a t i v i , s o c i a l i e p s i c o l o g i c i a c c e s s i b i l i e d i f f u s i n e i t e r r i t o r i , c a p a c i d i i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e l e s i t u a z i o n i d i v u l n e r a b i l i t à f a m i l i a r e , i s o l a m e n t o , s t r e s s g e n i t o r i a l e , p o v e r t à e d u c a t i v a e r e l a z i o n a l e " . P e r c h é , s o t t o l i n e a l a p r e s i d e n t e d e l l ' O r d i n e d e g l i p s i c o l o g i d i S i c i l i a , " l a p r e v e n z i o n e f u n z i o n a q u a n d o a r r i v a p r i m a d e l l a c r i s i , n o n q u a n d o l a v i o l e n z a è g i à e s p l o s a " . A s s e " c e n t r a l e " r e s t a p o i l ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a , r e l a z i o n a l e e s e s s u a l e , " d a a v v i a r e s i n d a l l a p r i m a i n f a n z i a e a c c o m p a g n a r e l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o s c o l a s t i c o , c o n a p p r o c c i s e r i , s c i e n t i f i c a m e n t e f o n d a t i e a d e g u a t i a l l ’ e t à . N o n s i t r a t t a d i a n t i c i p a r e c o n t e n u t i - p u n t u a l i z z a Z a r c o n e - , m a d i e d u c a r e a l r i s p e t t o d e i c o n f i n i , a l l ’ a s c o l t o d e l l e e m o z i o n i , a l l a g e s t i o n e d e l l a r a b b i a , a l l a d i s t i n z i o n e t r a c u r a e d o m i n i o , a l r i s p e t t o d e l c o r p o e d e l l a d i g n i t à d e l l ’ a l t r o . È q u i c h e s i g i o c a u n a p a r t e d e c i s i v a d e l l a p r e v e n z i o n e , p e r c h é s i i n t e r v i e n e p r i m a c h e a t t e c c h i s c a n o m o d e l l i e d u c a t i v i v i o l e n t i , p o s s e s s i v i o a u t o r i t a r i " . A n c o r a , i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e f a m i g l i e . " N o n i n u n a l o g i c a d i c o l p e v o l i z z a z i o n e , m a d i a c c o m p a g n a m e n t o e c o r r e s p o n s a b i l i t à " , s p i e g a Z a r c o n e e s o t t o q u e s t o p r o f i l o l a s c u o l a " p u ò e d e v e d i v e n t a r e u n o s p a z i o d i a l l e a n z a e d u c a t i v a , i n c u i g e n i t o r i , i n s e g n a n t i , s e r v i z i e p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e m e n t a l e p o s s a n o c o n f r o n t a r s i e s o s t e n e r e i n s i e m e l e f u n z i o n i g e n i t o r i a l i , a n c h e s u l p i a n o e m o t i v o " . I n f i n e , s e r v e " u n l a v o r o p i ù i n t e g r a t o " t r a s c u o l a , s a n i t à , s e r v i z i s o c i a l i , g i u s t i z i a e t e r z o s e t t o r e . " L a f r a m m e n t a z i o n e i n d e b o l i s c e l a p r e v e n z i o n e , u n a r e t e s o l i d a e c o m p e t e n t e , i n v e c e , c o n s e n t e d i c o g l i e r e p e r t e m p o i s e g n a l i d i r i s c h i o e d i i n t e r v e n i r e i n m o d o p r o p o r z i o n a t o , e v i t a n d o c h e i l d i s a g i o e v o l v a i n v i o l e n z a " . E c c o p e r c h é , c o n c l u d e l a p r e s i d e n t e d e g l i p s i c o l o g i d i S i c i l i a " d e s t a n o p r e o c c u p a z i o n e i m p o s t a z i o n i n o r m a t i v e , c o m e i l d d l V a l d i t a r a , c h e t e n d o n o a l i m i t a r e o o s t a c o l a r e l ’ e d u c a z i o n e s e s s u o - a f f e t t i v a n e l l e s c u o l e : r e s t r i n g e r e q u e s t i s p a z i s i g n i f i c a i n d e b o l i r e u n o d e g l i s t r u m e n t i p i ù e f f i c a c i d i p r e v e n z i o n e p r i m a r i a . L a p r o t e z i o n e d e i m i n o r i - c o n c l u d e - r i c h i e d e u n a v i s i o n e l u n g a , s c e l t e p o l i t i c h e c o e r e n t i e i l c o r a g g i o d i i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e , n o n s o l o n e l l ’ e m e r g e n z a " . ( d i R o s s a n a L o c a s t r o )