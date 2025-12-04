M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l D n a p a r z i a l e r i c o n d u c i b i l e a l l a l i n e a p a t e r n a d i A n d r e a S e m p i o " n o n h a r i g o r e s c i e n t i f i c o " - p e r c h é s e s i r i p e t e l ' e s a m e n o n f o r n i s c e l o s t e s s o r i s u l t a t o - n o n s i p u ò a f f e r m a r e s u q u a l e u n g h i a d i u n a m a n o p r o v e n g a n o , n é s e l a t r a c c i a g e n e t i c a Y " s i t r o v a s s e s o p r a o s o t t o l e u n g h i e " p o i c h é l a t e c n i c a d i e s t r a z i o n e d e l D n a a p p l i c a t a a i m a r g i n i u n g u e a l i " h a c o m p o r t a t o u n l a v a g g i o e c o n s e g u e n t e d i s c i o g l i m e n t o d e l l e l u n e t t e " , i n o l t r e n o n s i p u ò a f f e r m a r e " q u a n d o e l e m o d a l i t à d i d e p o s i t o " o s s i a s e s i è v e r i f i c a t o " p e r c o n t a m i n a z i o n e , p e r t r a s f e r i m e n t o d i r e t t o o m e d i a t o " . S o n o l e c o n c l u s i o n i d e l l a p e r i t a D e n i s e A l b a n i n e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s u A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i .