M i l a n o , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n s o f t w a r e i n n o v a t i v o e u n r i s u l t a t o s t a t i s t i c o c h e d e r i v a d a l l ' a v e r c o m p a r a t o i l D n a d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o c o n C h i a r a P o g g i , c o n q u e l l o d e g l i a p l o t i p i c o n t e n u t i n e l d a t a b a s e ( 3 9 . 1 5 0 n e l l ' E u r o p a o c c i d e n t a l e e 3 4 9 . 7 5 0 n e l m o n d o ) . E ' s u q u e s t i m a t c h , c o n t e n u t i i n n u m e r i g r e z z i e d i d i f f i c i l e l e t t u r a a u n o c c h i o n o n e s p e r t o , c h e v e r t e l ' a n a l i s i b i o s t a t i s t i c a f a t t a d a l l a p e r i t a D e n i s e A l b a n i c h i a m a t a a d e c i f r a r e l e t r a c c e g e n e t i c h e t r o v a t e s u l l e u n g h i e d i C h i a r a P o g g i u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . I n a t t e s a d e l l a r e l a z i o n e c h e l ' e s p e r t a d o v r à d e p o s i t a r e e n t r o i l 5 d i c e m b r e , A l b a n i s i è l i m i t a t a a u n a s t r i n g a t a m a i l a l l e p a r t i p e r d a r e c o n t o d e g l i e s i t i c a l c o l i b i o s t a t i s t i c i e s e g u i t i s u l l e t r a c c e d i i n t e r e s s e , i n f o r m a r e i c o n s u l e n t i c h e " è i n f a s e d i s t e s u r a d e l l a r e l a z i o n e " e c h e r i b a d i r à q u a n t o " g i à a m p i a m e n t e e m e r s o e d i s c u s s o " n e l l ' u d i e n z a d a v a n t i a l l a g i p d i P a v i a , D a n i e l a G a r l a s c h e l l i . I n a u l a a v e v a s p i e g a t o l a c o n s e r v a z i o n e d e l l e u n g h i e , r i p e r c o r s o l e c o n c l u s i o n i d e l g e n e t i s t a F r a n c e s c o D e S t e f a n o c h e a v e v a r i t e n u t o n o n u t i l i z z a b i l e q u e l l a t r a c c i a g e n e t i c a d e g r a d a t a , e a v e v a p r e m e s s o p i ù v o l t e c h e i l m a t e r i a l e t r o v a t o s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a è u n " a p l o t i p o p a r z i a l e m i s t o n o n c o n s o l i d a t o " . U n Y c h e i n d i c a l a l i n e a f a m i l i a r e m a s c h i l e c h e è s t a t o c o m p a r a t a ( p e r e s c l u s i o n e ) c o n a l t r i a m i c i d e l f r a t e l l o d e l l a v i t t i m a , i l p a p à d i C h i a r a P o g g i e i d u e m e d i c i c h e h a n n o e s e g u i t o l ' a u t o p s i a s u l l a v e n t i s e i e n n e , D a r i o B a l l a r d i n i e d E r n e s t o G a b r i e l e F e r r a r i . " N o n p o t r ò m a i d i r e , e c i t e n g o a s o t t o l i n e a r l o , c h e q u e l p r o f i l o è d i T i z i o , p e r c h é è p r o p r i o c o n c e t t u a l m e n t e s b a g l i a t o e s s e n d o u n a p l o t i p o " d u n q u e l a s o l a d e d u z i o n e " c h e s i p u ò a n d a r e a e v i d e n z i a r e è u n c o n t e s t o f a m i l i a r e d i a p p a r t e n e n z a , m a s i c u r a m e n t e n o n v a a i n d i v i d u a r e u n a s i n g o l a p e r s o n a " , l e p a r o l e i n a u l a d i D e n i s e A l b a n i . I d a t i d e l l a p e r i t a d e l T r i b u n a l e n o n s i d i s c o s t e r e b b e r o d a i r i s u l t a t i d e i c o n s u l e n t i d e l l a d i f e s a d e l c o n d a n n a t o A l b e r t o S t a s i , i g e n e t i s t i U g o R i c c i e L u t z R o e w e r , d a c u i e r a p a r t i t a l a P r o c u r a d i P a v i a p e r r i a p r i r e l ' i n d a g i n e s u l d e l i t t o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . L e c o n c l u s i o n i , a f f i d a t e a i c o n s u l e n t i t e c n i c i C a r l o P r e v i d e r é e P i e r a n g e l a G r i g n a n i , r e n d e v a n o n o t o l a p r e s e n z a s u f r a m m e n t i d i d u e u n g h i e d i C h i a r a P o g g i ( q u i n t o d i t o m a n o d e s t r a e p r i m o d i t o m a n o s i n i s t r a ) d i u n D n a m a s c h i l e " p e r f e t t a m e n t e s o v r a p p o n i b i l e " c o n q u e l l o a t t r i b u i t o a d A n d r e a S e m p i o , m e n t r e v i e n e e s c l u s o c h e l a t r a c c i a s u i f r a m m e n t i d e l l ' u n g h i a d e l d i t o d e l l a m a n o s i n i s t r a d e l l a v i t t i m a s i a " r i f e r i b i l e " a l l ' i n d a g a t o . E u n s e c o n d o D n a m a s c h i l e i g n o t o - m i n o r i t a r i o r i s p e t t o a q u e l l o a t t r i b u i t o a S e m p i o - c o m p a r e a n c o r a . I n a t t e s a d e l l e c o n c l u s i o n i s c r i t t e , l e p a r t i s i d i v i d o n o s u l s i g n i f i c a t o c h e i l d a t o s c i e n t i f i c o , n o n i n t e r p r e t a t o , h a n e l l ' i n d a g i n e s u S e m p i o a c c u s a t o d e l d e l i t t o i n c o n c o r s o c o n A l b e r t o S t a s i , c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e p e r l ' o m i c i d o d e l l a f i d a n z a t a e c o n i g n o t i . I l t e r r e n o d i s c o n t r o è d u p l i c e : l a t r a c c i a g e n e t i c a n o n è d a t a b i l e e p e r l a d i f e s a d i A n d r e a S e m p i o l a q u a n t i t à r i s c o n t r a t a d a l l e a n a l i s i n o n l a s c i a d u b b i : è u n D n a d a c o n t a t t o , d o v u t o a l l ' a v e r t o c c a t o i n t e m p i d i v e r s i r i s p e t t o a l l a v i t t i m a , u n o g g e t t o o u n a s u p e r f i c i e d i c a s a P o g g i c h e i l 3 7 e n n e f r e q u e n t a v a .