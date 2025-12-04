M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S u l D n a m a s c h i l e , m i s t o e p a r z i a l e , t r o v a t o s u l l e u n g h i e d i C h i a r a P o g g i s o n o s t a t i r i s c o n t r a t e " r i l e v a n t i c r i t i c i t à " . L o m e t t e n e r o s u b i a n c o l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i n e l l a s u a r e l a z i o n e c o n c l u s i v a d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o c h e v e d e i n d a g a t o A n d r e a S e m p i o p e r i l d e l i t t o ( i n c o n c o r s o ) a v v e n u t o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o . L e p r o m e s s e s o n o c h i a r e : l ' a n a l i s i d e l c r o m o s o m a Y " n o n è , p e r s u a s t e s s a n a t u r a , i d e n t i f i c a t i v a " d u n q u e l a c o m p a t i b i l i t à è c o n l a l i n e a p a t e r n a d i A n d r e a S e m p i o . S o p r a t t u t t o , s i l e g g e n e l l a r e l a z i o n e , " n o n è p o s s i b i l e r i s p o n d e r e c o n m e t o d i v a l i d a t i , d a t i s o l i d i e r i g o r e s c i e n t i f i c o a d o m a n d e q u a l i ' C o m e ' - ' Q u a n d o ' e ' P e r c h é ' u n d e t e r m i n a t o m a t e r i a l e b i o l o g i c o è s t a t o d e p o s i t a t o s u u n a s u p e r f i c i e " d u n q u e " i n d i c a z i o n i d i c o n t a m i n a z i o n e a m b i e n t a l e , t r a s f e r i m e n t o p e r c o n t a t t o d i r e t t o o t r a s f e r i m e n t o s e c o n d a r i o m e d i a t o d a u n o g g e t t o s o n o s u g g e s t i v e e t a l i r e s t a n o s e n o n i n q u a d r a t e i n u n c o n t e s t o i n f o r m a t i v o p i ù a m p i o e s e n z a l a d i s p o n i b i l i t à d i d a t i s c i e n t i f i c i g r a n i t i c i " . L a p e r i z i a è u n a p p r o f o n d i m e n t o c h e è s t a t o s v o l t o s u l l a c a r t a p o i c h é i m a r g i n i u n g u e a l i s o n o s t a t i i n t e r a m e n t e c o n s u m a t i , c o n i l c o n s e n s o d e l l e p a r t i - l a d i f e s a d e l c o n d a n n a t o A l b e r t o S t a s i e d e i l e g a l i d e l l a f a m i g l i a d i C h i a r a P o g g i - d a l l ' e s p e r t o F r a n c e s c o D e S t e f a n o c h e h a s v o l t o l a p e r i z i a n e l 2 0 1 4 q u a n d o e r a i n c o r s o i l p r o c e s s o d ' a p p e l l o b i s e n e l l ' i n d a g i n e n o n e s i s t e v a l ' a t t u a l e i n d a g a t o . U n a p r o c e d u r a c h e o r a , s u f r o n t e s c i e n t i f i c o , p r e s e n t a i l c o n t o . " I n a s s e n z a d i d a t i s u l l a c o n c e n t r a z i o n e d e l D n a t o t a l e u m a n o e m a s c h i l e e a v e n d o i l p r o f e s s o r D e S t e f a n o i m p o s t a t o l e s e s s i o n i a n a l i t i c h e d i t i p i z z a z i o n e d e l c r o m o s o m a Y p a r t e n d o d a d i v e r s i v o l u m i d i e l u a t o , q u e s t o p e r i t o - s c r i v e D e n i s e A l b a n i - r i t i e n e c h e n o n s i a p o s s i b i l e c o n s i d e r a r e l e t r e s e s s i o n i d i t i p i z z a z i o n e Y r e l a t i v e a c i a s c u n m a r g i n e u n g u e a l e c o m e r e p l i c h e m a è o p p o r t u n o p r e n d e r l e i n c o n s i d e r a z i o n e c o m e r i s u l t a n z e i n d i p e n d e n t i , c o n i l l i m i t e o g g e t t i v o d i n o n p o s s e d e r e a l c u n r i s u l t a t o c o n s o l i d a t o e d i n o n p o t e r e s t r a p o l a r e a l c u n p r o f i l o c o n s e n s o " .