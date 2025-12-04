( A d n k r o n o s ) - L a r e l a z i o n e d e l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i r i p e r c o r r e i p a s s a g g i d i a c q u i s i z i o n e e c o n s e r v a z i o n e d e l l e u n g h i e d i C h i a r a P o g g i , s o p r a t t u t t o a n a l i z z a i l m o d o i n c u i i l p e r i t o F r a n c e s c o D e S t e f a n o h a u t i l i z z a t o ( e c o n s u m a t o ) i l m a t e r i a l e p e r p o t e r r e d i g e r e l a r e l a z i o n e c o n c u i n e l p r o c e s s o d ' a p p e l l o b i s h a e s c l u s o c h e q u e l l e d u e t r a c c e g e n e t i c h e p a r z i a l i , m i s t e e m a s c h i l i f o s s e r o r i c o n d u c i b i l i a l l ' i m p u t a t o A l b e r t o S t a s i . U n a p e r i z i a , q u e l l a d e l 2 0 1 4 , a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o l e p a r t i e c h e c o m e r i s u l t a t o h a r e s t i t u i t o u n a p l o t i p o Y m i s t o , p a r z i a l e e c o n u n r i s u l t a t o n o n c o n s o l i d a t o . Q u e s t o i l d a t o g e n e t i c o c h e l a p o l i z i o t t o A l b a n i c o n f e r m a . I l p a s s o i n p i ù , m a c h e p a r t e d e l l a p r e m e s s a c h e q u e l l o d i f r o n t e n o n è u n d a t o s c i e n t i f i c o , è d a t o d a l l ' a n a l i s i b i o s t a t i s t i c a d i c u i l a s t e s s a p e r i t a n o n r i s p a r m i a d i e l e n c a r e l e " l i m i t a z i o n i i n t e r m i n i d i c o n o s c e n z e e a p p l i c a t i v i a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i n e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e " , t r a c u i l ' a s s e n z a d i u n d a t a b a s e " c h e c o n t e m p l i l a p o p o l a z i o n e l o c a l e d ' i n t e r e s s e " . A f f i d a n d o s i a l l a s t a t i s t i c a s e n e r i c a v a c h e l ' i p o t e s i c h e A n d r e a S e m p i o ( e t u t t i i s o g g e t t i i m p a r e n t a t i c o n l o s t e s s o p e r v i a p a t r i l i n e a r e ) a b b i a c o n t r i b u i t o a l l a t r a c c i a t r o v a t a s u l l e u n g h i e d e l l a m a n o d e s t r a " è a p p r o s s i m a t i v a m e n t e d a 4 7 6 a 2 1 5 3 v o l t e p i ù p r o b a b i l e r i s p e t t o a l l ’ i p o t e s i s e c o n d o c u i d u e s o g g e t t i i g n o t i d i s e s s o m a s c h i l e a b b i a n o c o n t r i b u i t o a l l a t r a c c i a m i s t a d i i n t e r e s s e " . T a l i v a l o r i s i t r a d u c o n o i n u n s u p p o r t o c h e v a " d a m o d e r a t a m e n t e f o r t e a f o r t e ( s u l l a b a s e d e l l a p o p o l a z i o n e d i r i f e r i m e n t o ) " . L a t r a c c i a g e n e t i c a d e l l a m a n o s i n i s t r a , i n v e c e , r e s t i t u i s c e l ’ i p o t e s i c h e l ' i n d a g a t o ( e t u t t i i s o g g e t t i i m p a r e n t a t i c o n l o s t e s s o p e r v i a p a t r i l i n e a r e ) a b b i a c o n t r i b u i t o a l l a t r a c c i a t r o v a t a " è a p p r o s s i m a t i v a m e n t e d a 1 7 a 5 1 v o l t e p i ù p r o b a b i l e r i s p e t t o a l l ’ i p o t e s i s e c o n d o c u i d u e s o g g e t t i i g n o t i d i s e s s o m a s c h i l e n o n i m p a r e n t a t i a b b i a n o c o n t r i b u i t o a l l a t r a c c i a m i s t a d i i n t e r e s s e " , t r a d u c i b i l e " i n u n s u p p o r t o m o d e r a t o " .