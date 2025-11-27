M i l a n o , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e c o n d o m e l a n o t i z i a è f a l s a p e r c h é a l t r i m e n t i s a r e b b e u n a c o s a i n a u d i t a . U n ’ a n t i c i p a z i o n e i l l e g i t t i m a c h e r e n d e r e b b e a d d i r i t t u r a i m p u g n a b i l e o n u l l a l a p e r i z i a s t e s s a e c o n d u r r e b b e , s e c o n d o m e , a l l a r i c u s a z i o n e s i a d e l p e r i t o c h e d e l g i u d i c e " . L o a f f e r m a M a s s i m o L o v a t i , e x l e g a l e d i A n d r e a S e m p i o , d o p o i p r i m i d a t i g r e z z i f o r n i t i d a l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i , s e c o n d o c u i c ' è u n a c o m p a t i b i l i t à t r a i l m a t e r i a l e g e n e t i c o t r o v a t o s u l l e u n g h i e d i C h i a r a P o g g i e l ' a p l o t i p o Y ( i n d i c a l a l i n e a p a t e r n a ) d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d e l l a v e n t i s e i e n n e u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o . " B i s o g n a c a p i r e - s p i e g a i l l e g a l e o s p i t e d e l l a t r a s m i s s i o n e ' D e n t r o l a n o t i z i a ' - c h i è c h e l ’ h a p r o p a l a t a p e r c h é h a c o m p i u t o u n a t t o d i t e r r o r i s m o r i s p e t t o a l l ’ i n d a g a t o , a l l a p s i c o l o g i a d e l l ’ i n d a g a t o c h e s i s e n t e p r i m a d e l t e m p o i n c h i o d a t o d a u n a c o s a c h e n o n è a n c o r a a v v e n u t a . N o n s a r e b b e l a p r i m a v o l t a p e r c h é è g i à s u c c e s s o c o n l ’ i m p r o n t a 3 3 , c o n I g n o t o 3 . È u n a s t r a t e g i a c h e n o n m i p i a c e . I o v o r r e i c a p i r e c h i è c h e l ’ h a p r o p a l a t a , f o r s e q u e l l i c h e m i f a n n o l e p u l c i p e r l a f u g a d i n o t i z i a d e l l a c o n s u l e n z a L i n a r e l l o ( d e l l a d i f e s a d e l c o n d a n n a t o A l b e r t o S t a s i , n d r ) ? " .