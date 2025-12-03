M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a v o r o f i n i t o p e r i p e r i t i i n c a r i c a t i d a l l a g i u d i c e d e l l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i P a v i a D a n i e l a G a r l a s c h e l l i d i f o r n i r e l e r i s p o s t e s u i m p r o n t e e t r a c c e g e n e t i c h e t r o v a t e n e l l a v i l l e t t a d i v i a P a s c o l i a G a r l a s c o d o v e i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 è s t a t a u c c i s a C h i a r a P o g g i . I n t o r n o a l l e 1 4 . 3 0 a l l e p a r t i è a r r i v a t a u n a m a i l f i r m a t a d a l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i , d a l d a t t i l o s c o p i s t a D o m e n i c o M a r c h i g i a n i e d a l p e r i t o G i o v a n n i D i C e n s o i n c u i d a n n o c o n t o d i a v e r d e p o s i t a t o l e p r o p r i e r e l a z i o n i s u l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o c h e r i g u a r d a A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d e l l a v e n t i s e i e n n e . A m a n o a m a n o c h e s i s o n o t e n u t e u d i e n z e e i n c o n t r i , i c o n s u l e n t i e l e p a r t i h a n n o a v u t o m o d o d i c o n o s c e r e e c o n d i v i d e r e i r i s u l t a t i r a g g i u n t i . N e s s u n a i m p r o n t a d e l l e c i r c a s e s s a n t a t r o v a t e n e l l ' a b i t a z i o n e è s t a t a a t t r i b u i t a a S e m p i o , n é n e s s u n a t r a c c i a g e n e t i c a è r i c o n d u c i b i l e a l 3 7 e n n e . S u l l a s p a z z a t u r a l e t r a c c e s o n o d e l l a v i t t i m a e u n a ( s u l l ' E s t a t h é ) è d i A l b e r t o S t a s i , l ' a l l o r a f i d a n z a t o c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e c o m e l ' u n i c o a u t o r e d e l d e l i t t o . L ' e l e m e n t o c e n t r a l e s u c u i s i a t t e n d o n o l e c o n c l u s i o n i r i g u a r d a i l D n a t r o v a t o s u l l e u n g h i e d i C h i a r a P o g g i . U n a p p r o f o n d i m e n t o f a t t o s u l l a ' c a r t a ' e s s e n d o i l m a t e r i a l e d e l l e u n g h i e c o n s u m a t o , n e l 2 0 1 4 , d a l p e r i t o F r a n c e s c o D e S t e f a n o . N e l l ' u d i e n z a d e l 2 6 s e t t e m b r e s c o r s o , d a v a n t i a l l a g i p G a r l a s c h e l l i e a l l e p a r t i , l a p e r i t a A l b a n i e r a s t a t a c h i a r a : s i t r a t t a d i u n " a p l o t i p o p a r z i a l e m i s t o n o n c o n s o l i d a t o " , o s s i a u n a t r a c c i a g e n e t i c a p a r z i a l e , m i s t a ( a u n a l t r o D n a m a s c h i l e a n c o r a p i ù d e g r a d a t o ) , e c h e n o n è i d e n t i f i c a t i v o i n q u a n t o r i c o n d u c i b i l e a u n a l i n e a f a m i l i a r e m a s c h i l e . " N o n p o t r ò m a i d i r e , e c i t e n g o a s o t t o l i n e a r l o , c h e q u e l p r o f i l o è d i T i z i o , p e r c h é è p r o p r i o c o n c e t t u a l m e n t e s b a g l i a t o e s s e n d o u n a p l o t i p o " , d u n q u e l a s o l a d e d u z i o n e " c h e s i p u ò a n d a r e a e v i d e n z i a r e è u n c o n t e s t o f a m i l i a r e d i a p p a r t e n e n z a , m a s i c u r a m e n t e n o n v a a i n d i v i d u a r e u n a s i n g o l a p e r s o n a " , l a c o n c l u s i o n e d i D e n i s e A l b a n i . N o n s o l o , i l r i s u l t a t o g e n e t i c o c h e s i r i c a v a s u l l e u n g h i e p e r l ' e s p e r t a A l b a n i n o n è a t t e n d i b i l e p e r c h é " p e r p o t e r c o n s i d e r a r e u n r i s u l t a t o f o r t e , c o n s o l i d a t o , a l m e n o d u e s e s s i o n i d i a n a l i s i a p a r i c o n d i z i o n i " d e v o n o g a r a n t i r e " u n a l e t t u r a s o v r a p p o n i b i l e " . L a p e r i t a a v e v a g a r a n t i t o l ' i d e n t i t à d e l l ' i g n o t o ( u n a l t r o c a d a v e r e , n d r ) t r o v a t o s u u n a g a r z a , " i n q u e s t o c a s o " - a n a l i z z a n d o i d a t i c o n t e n u t i n e l l a p e r i z i a d i D e S t e f a n o - " n o n a b b i a m o d u e s e s s i o n i a n a l i t i c h e c h e s i a n o s t a t e e s e g u i t e n e l l e m e d e s i m e c o n d i z i o n i " s p i e g a v a i n a u l a l a g e n e t i s t a . L a d e c i s i o n e d i r i c o r r e r e a l l a b i o s t a t i s t i c a , q u i n d i a l s o f t w a r e g i à u t i l i z z a t o d a i c o n s u l e n t i d e l l a P r o c u r a d i P a v i a e d e l l a d i f e s a S t a s i , h a q u i n d i f o r n i t o u n a p e r c e n t u a l e d i c o m p a t i b i l i t à c o n l ' a p l o t i p o Y . U n u l t i m o t a s s e l l o c h e v a a n a l i z z a t o c h e i l d a t o g e n e t i c o . C o m p a t i b i l i t à , D n a m i s t o e p a r z i a l e , r i s u l t a t o n o n c o n s o l i d a t o s a r a n n o l e p a r o l e s u c u i l e p a r t i s i d a r a n n o b a t t a g l i a . I c o n s u l e n t i d i S e m p i o , d e l c o n d a n n a t o A l b e r t o S t a s i e d e l l a f a m i g l i a d i C h i a r a P o g g i n o n h a n n o r i c e v u t o l e r e l a z i o n i d e i p e r i t i - p o t r a n n o r i t i r a r l e i n c a n c e l l e r i a s o l o a p a r t i r e d a d o m a t t i n a - c h e s a r e b b e r o i n v e c e s u l t a v o l o d e l l a P r o c u r a d i P a v i a c h e s t a r e b b e r o g i à s t u d i a n d o i n u o v i d o c u m e n t i . L e p a r t i h a n n o t e m p o f i n o a l 1 6 d i c e m b r e p e r c o n s e g n a r e l e p r o p r i e c o n s i d e r a z i o n i , m e n t r e l a d i s c u s s i o n e a l l a p r e s e n z a d e i p e r i t i è i n p r o g r a m m a n e l l ' u d i e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e c h e c h i u d e l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o .