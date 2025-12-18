P a v i a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o a s s u n t o l a p e r i z i a n e l c o n t r a d d i t t o r i o , s o n o s t a t e f a t t e l e d o m a n d e i n p a r t i c o l a r e a l l a d o t t o r e s s a A l b a n i ( e a n c h e a g l i a l t r i d u e p e r i t i ) c h e c i a s c u n a p a r t e r i t e n e v a i m p o r t a n t i e s a p p i a m o b e n i s s i m o c h e s u d u e u n g h i e d i d u e m a n i d i v e r s e c ' è u n D n a m i s t o , n o n c o n s o l i d a t o , p a r z i a l e p e r c h é n o n è u n p r o f i l o c o m p l e t o e c o n d e l l e c r i t i c i t à , m a a b b i a m o s i c u r a m e n t e u n d a t o s i g n i f i c a t i v o c h e e s c l u d e A l b e r t o S t a s i " . L o a f f e r m a l ' a v v o c a t a G i a d a B o c e l l a r i , d a s e m p r e l e g a l e d i S t a s i c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e p e r i l d e l i t t o d i C h i a r a P o g g i a l t e r m i n e d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o c h e v e d e a l c e n t r o i l n u o v o i n d a g a t o A n d r e a S e m p i o p e r i l c o n c o r s o n e l d e l i t t o d i G a r l a s c o . L a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i h a r i b a d i t o l a c o m p a t i b i l i t à p e r S e m p i o , u n e l e m e n t o c h e d a s o l o n o n b a s t a p e r c o s t r u i r e u n ' a c c u s a c o n t r o i l n u o v o i n d a g a t o . " S e m p i o n o n v e r r à c o n d a n n a t o p e r i l D n a , q u e s t o e l e m e n t o v a v a l u t a t o i n s i e m e a t u t t o i l r e s t o d e g l i e l e m e n t i " a g g i u n g e l ' a v v o c a t a . " S t a s i n o n p u ò r e n d e r e d i c h i a r a z i o n i , n o n è o p p o r t u n o c h e l o f a c c i a , n o n l o r i t e n i a m o n e l l a m a n i e r a p i ù a s s o l u t a u t i l e i n q u e s t o m o m e n t o " a g g i u n g e p r i m a d i l a s c i a r e l a p a r o l a a l c o l l e g a , l ' a v v o c a t o A n t o n i o D e R e n s i s : " A l b e r t o S t a s i è c o r s o a d a r e i l s u o D n a , s i è s e m p r e f a t t o i n t e r r o g a r e e d o g g i e r a q u i " .