M i l a n o , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a d i f e s a d i A l b e r t o S t a s i , c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e p e r l ' o m i c i d i o d e l l ' a l l o r a f i d a n z a t a C h i a r a P o g g i , r i t i e n e c h e i n u o v i a p p r o f o n d i m e n t i d e i c o n s u l e n t i i n f o r m a t i c i d e l l a f a m i g l i a d e l l a v e n t i s e i e n n e u c c i s a a G a r l a s c o - C h i a r a a v r e b b e f a t t o a c c e s s o a l l a c a r t e l l a ' M i l i t a r e ' p r e s e n t e s u l p c d e l l ' a s s a s s i n o a l l e o r e 2 2 d e l 1 2 a g o s t o 2 0 0 7 ( g i o r n o p r i m a d e l d e l i t t o , n d r ) , " o l t r e a d e s s e r e t o t a l m e n t e i r r i l e v a n t e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l r a p p o r t o t r a A l b e r t o e C h i a r a , v a c o n s i d e r a t o c o n g r a n d e c a u t e l a , c o m e c e r t a m e n t e s a n n o i c o n s u l e n t i d i p a r t e c h e l o h a n n o f o r n i t o a l l a s t a m p a " . " E ' s t a t o i n c a r i c a t o u n c o n s u l e n t e t e c n i c o i n f o r m a t i c o d i p a r t e c h e s t a s v o l g e n d o a p p r o f o n d i t i a c c e r t a m e n t i , a n c h e e s o p r a t t u t t o s u l l ’ a c c e s s o a l f i l e d e l l a t e s i , i n i p o t e s i a v v e n u t o t r a l e 2 2 . 0 9 e l e 2 2 . 1 4 . C i ò c h e c e r t a m e n t e s i p u ò a f f e r m a r e è c h e , d a i p r i m i a c c e r t a m e n t i , i l d a t o f o r n i t o d a l l a d i f e s a P o g g i n o n r i s u l t a a f f a t t o c o n f e r m a t o , c o m e p e r a l t r o g i à s t a b i l i t o i n u n a p e r i z i a . A l l ’ e s i t o d e l l e a n a l i s i , l a d i f e s a S t a s i s i r i s e r v a t u t t e l e a z i o n i n e c e s s a r i e p e r l a t u t e l a d e i d i r i t t i d e l p r o p r i o a s s i s t i t o , n o n c h é i l d e p o s i t o d e i r i s u l t a t i o t t e n u t i i n t u t t e l e s e d i c o m p e t e n t i " s i l e g g e n e l l a n o t a d e g l i a v v o c a t i G i a d a B o c e l l a r i e A n t o n i o D e R e n s i s . " L a d i f e s a S t a s i e s t e n d e r à l ’ a n a l i s i f o r e n s e , a q u e s t o p u n t o , a n c h e a l c o m p u t e r d i C h i a r a P o g g i , p e r t u t t o q u a n t o d i i n t e r e s s e . S e u n i n c i d e n t e p r o b a t o r i o d e v e e s s e r e p r o m o s s o , i n f a t t i , a l l a l u c e d e l l e n u o v e i n d a g i n i i n c o r s o , è p r o p r i o s u q u e s t o c o m p u t e r e n o n c e r t o s u q u e l l o d i A l b e r t o S t a s i , c h e n o n p o t r à i n n e s s u n c a s o e s s e r e r i p r o c e s s a t o e c h e , p e r a l t r o , è g i à s t a t o o g g e t t o d i d e c i n e d i c o n s u l e n z e e p e r s i n o d i d u e p e r i z i e , t u t t i d o c u m e n t i i n a t t i " .