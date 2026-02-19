M i l a n o , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a d i f e s a d i A n d r e a S e m p i o , g l i a v v o c a t i L i b o r i o C a t a l i o t t i e A n g e l a T a c c i a , h a n n o c o n s e g n a t o i n P r o c u r a a P a v i a u n a c o n s u l e n z a p e r a c c e r t a r e l ' o r i g i n a l i t à d e l l o s c o n t r i n o d e l p a r c h e g g i o d i V i g e v a n o c h e r a p p r e s e n t a ' l ' a l i b i ' d e l 3 7 e n n e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . D i q u e l l o s c o n t r i n o S e m p i o p a r l ò i n u n i n t e r r o g a t o r i o - l a d o m a n d a f u p o s t a d o p o u n a n n o d a l d e l i t t o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o - e o g g i l ' o r i g i n a l e è s t a t o c o n s e g n a t o d a i l e g a l i a i p m c h e n o n c r e d o n o a l l a v e r s i o n e f o r n i t a d a l l ' i n d a g a t o .