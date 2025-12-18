P a v i a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C r e d o c h e d i p r o c e s s u a l e c i s i a p o c o i n q u e s t a v i c e n d a , è u n e n o r m e s p e t t a c o l o m e d i a t i c o " . L o a f f e r m a F r a n c e s c o C o m p a g n a , l e g a l e d e l l a f a m i g l i a d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , a l t e r m i n e d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s u A n d r e a S e m p i o " L ' a n a l i s i d e l l a s p a z z a t u r a p a r t e d a S t a s i ( c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a , n d r ) e d a l l a b u g i a c h e C h i a r a e r a a l l e r g i c a a l l a t t e , p o i s c o p r i a m o c h e s u l l a c a n n u c c i a d e l l ' E s t a t h é c ' è i l D n a è d e l f i d a n z a t o e c h e l e i n o n h a f a t t o c o l a z i o n e c o n i s u o i a s s a s s i n i . P u r t r o p p o i n q u e s t o p r o c e s s o c o m p l e s s o c a p i t a c h e q u a l c u n o s i f a c c i a c o n v i n c e r e , m a l a v e r i t à è c h e l e u n g h i e s o n o p r i v e d i s i g n i f i c a t o , v i s t o c h e l a v i t t i m a n o n s i d i f e n d e e g i o c a r e s u u n d a t o c h e n o n è s c i e n t i f i c o è u n a f o l l i a " a g g i u n g e . " C ' è c h i c e r c a d i v a l o r i z z a r e a l m a s s i m o q u e l l o c h e h a , a n c h e s e q u e l l o c h e h a è n u l l a e q u e s t a s v o l t a n o n a r r i v a m a i . A n c h e d o p o l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o f a t i c o a c o s t r u i r e u n a d i n a m i c a f a t t u a l e s u S e m p i o c h e h a s e n s o . S i è v o l u t o s p a c c a r e i l c a p e l l o i n q u a t t r o , m a l a p e r i t a A l b a n i h a r i b a d i t o c h e n o n s i p u ò d i r e c o m e , d o v e e q u a n d o q u e l l a t r a c c i a v i e n e l a s c i a t a e q u i n d i i n a u l a n o n h a v a l o r e " c o n c l u d e i l l e g a l e .