M i l a n o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a s u o l a r i c o n d u c i b i l e a u n s o l o k i l l e r e f o t o g r a f i e c h e n o n c o n s e n t o n o d i c a m b i a r e l a d i n a m i c a r i c o s t r u i t a n e l l a s e n t e n z a d e l l a C a s s a z i o n e c h e h a p o r t a t o a l l a c o n d a n n a i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e d e l l ' a l l o r a f i d a n z a t o A l b e r t o S t a s i . S a r e b b e r o q u e s t e l e c o n c l u s i o n i d e l l a c o n s u l e n z a B p a d e p o s i t a t a o g g i d a l c o m a n d a n t e d e l R i s d i C a g l i a r i , i l t e n e n t e c o l o n n e l l o A n d r e a B e r t i , c h i a m a t o d a l l a P r o c u r a d i P a v i a a r i c o s t r u i r e l a s c e n a d e l c r i m i n e d e l l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a n e l l a v i l l e t t a d i v i a P a s c o l i a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . L ' a p p r o f o n d i m e n t o c h e t i e n e c o n t o d e l l e t r a i e t t o r i e d e l l e t r a c c e d i s a n g u e i m m o r t a l a t e d a l l e f o t o g r a f i e s c a t t a t e a p a r t i r e d a l l ' i n g r e s s o d e l l a v i l l e t t e f i n o a l l e s c a l e d o v e è s t a t o t r o v a t o i l c o r p o d e l l a v e n t i s e i e n n e r i b a d i r e b b e , i n s o s t a n z a , q u a n t o a f f e r m a t o d a i p r e c e d e n t i p e r i t i : s u l p a v i m e n t o d e l l a v i l l e t t a c ' è u n a s o l a s u o l a ' a p a l l i n i ' p o i i d e n t i f i c a t a i n u n ' i m p r o n t a F r a u n u m e r o 4 2 , t a g l i a c o m p a t i b i l e c o n q u e l l a c h e i n d o s s a S t a s i .