M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A r m a n d o P a l m e g i a n i n o n c i s t a e r e s p i n g e l e a c c u s e s u d i l u i e r i b a t t e a c h i c e r c a d i " s c r e d i t a r l o " s u l c a s o G a r l a s c o d o v e è u n o d e i c o n s u l e n t i d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . A l c e n t r o d e l l a p o l e m i c a u n a s u a r e l a z i o n e i n c u i " p a r l o d e l l a f o r m a d e l l a t r a c c i a 4 5 ( l u n g o l e s c a l e d o v e è s t a t a g e t t a t a l a v i t t i m a , n d r ) e n o n d i c o c h e è r i f e r i b i l e a S t a s i o S e m p i o d a t o c h e , c o m e h o s c r i t t o a l l o r a a l l ' a v v o c a t o ( d e l c o n d a n n a t o , n d r ) c h e h a a v u t o l a r e l a z i o n e ( i p r i m i d i g i u g n o ) , l a t r a c c i a n o n è a t t r i b u i b i l e a v e n d o a l m a s s i m o 1 0 p u n t i . M a o v v i a m e n t e q u e s t ' u l t i m a p a r t e n o n v i e n e r i p o r t a t a " s c r i v e l ' e s p e r t o . E a d i f e n d e r e i l c o n s u l e n t e è a n c h e l ' a v v o c a t a A n g e l a T a c c i a c h e i n s i e m e a L i b o r i o C a t a l i o t t i r a p p r e s e n t a i l 3 7 e n n e . " S i a m o f i e r i c h e u n p r o f e s s i o n i s t a c o m e l u i , s c e v r o d a o g n i r e a l e p r e g i u d i z i o , f a c c i a p a r t e d e l l a n o s t r a s q u a d r a . Q u a n d o h a l e t t o l e c a r t e s i è r e s o c o n t o d i q u a n t o n o n c ' e n t r a s s e S e m p i o i n q u e s t a s t o r i a . P e r n o i è l a g a r a n z i a p i ù g r a n d e c h e l e g g e n d o l e c a r t e s i s i a c o n v i n t o d e l l ' i n n o c e n z a d i S e m p i o " .