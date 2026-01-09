M i l a n o , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " H o i n i z i a t o a b a c i a r l a s u l l a b o c c a e l a r a g a z z a h a i n i z i a t o s u b i t o a d u r l a r e : ' L a s c i a m i , l a s c i a m i , a n d i a m o v i a ! ' ; l e m e t t o u n a m a n o s u l l a b o c c a p e r n o n f a r l a u r l a r e ; d a t o c h e l a r a g a z z a c o n t i n u a v a a d u r l a r e , l e h o s t r e t t o l e m a n i a l c o l l o ; h o l a s c i a t o l a p r e s a e l a r a g a z z a i n i z i a v a n u o v a m e n t e a g r i d a r e ; a q u e l p u n t o l e m e t t e v o n u o v a m e n t e l e m a n i s u l l a b o c c a " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l l a c o n f e s s i o n e d i E m i l i o G a b r i e l V a l d e z V e l a z c o , i l p e r u v i a n o d i 5 7 a n n i a c c u s a t o d i o m i c i d i o a g g r a v a t o e v i o l e n z a s e s s u a l e n e i c o n f r o n t i d i A u r o r a L i v o l i , l a 1 9 e n n e t r o v a t a m o r t a i n u n c o r t i l e c o n d o m i n i a l e d i v i a P a r u t a a M i l a n o l a m a t t i n a d e l 2 9 d i c e m b r e . I d u e s c o n o s c i u t i i n i z i a n o a p a r l a r e p e r c h é l e i c h i e d e u n a s i g a r e t t a , p o i f i n i s c o n o n e l c o r t i l e d e l c i v i l e 7 4 d o v e l ' u o m o t e n t a l o s t u p r o e l a g i o v a n e s i r i b e l l a . N e n a s c e u n a c o l l u t t a z i o n e e s u l v i s o d e l l a g i o v a n e r e s t a n o a l c u n i l i v i d i . A u r o r a L i v o l i è t e r r o r i z z a t a , m a l u i n o n s i f e r m a . " L a r a g a z z a , s p a v e n t a t a , h a i n i z i a t o a d u r l a r e n u o v a m e n t e e , q u i n d i , l ' h o a f f e r r a t a n u o v a m e n t e a l c o l l o , f i n o a q u a n d o l a t e s t a d e l l a r a g a z z a n o n s i è r e c l i n a t a ; i n q u e l m o m e n t o , n o n s o c o s a m i s i a p a s s a t o p e r l a m e n t e ; a q u e l p u n t o , m e n e s o n o a n d a t o " , q u i n d i V a l d e z V e l a z c o , i l q u a l e a m m e t t e d i a v e r f a t t o u s o d i a l c o l e c o c a i n a p r i m a d e l l ' i n c o n t r o , r i t o r n a i n d i e t r o p e r c h é s i a c c o r g e d i a v e r p e r s o i l c e l l u l a r e . " N o n m i è p a s s a t o p e r l a m e n t e c h e m e t t e n d o l e l e m a n i a l c o l l o e s u l l a b o c c a p o t e s s i u c c i d e r l a ; i l g i o r n o d o p o , m e n t r e e r o a c a s a e v e d e v o l e i m m a g i n i i n t v d e l r i t r o v a m e n t o d e l l a r a g a z z a , m i r i c o r d a v o d i e s s e r e s t a t o c o n l a r a g a z z a i n q u e l c o r t i l e , m a n o n p e n s a v o c h e l a s t e s s a s a r e b b e m o r t a ; m i s o n o d e t t o : ' M i o D i o , c h e c o s a h o f a t t o ! ' " . S u l 5 7 e n n e p e n d e u n ' o r d i n a n z a d i c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e p e r o m i c i d i o a g g r a v a t o e v i o l e n z a s e s s u a l e . L a d e c i s i o n e d e l g i u d i c e è a t t e s a p e r l a p r o s s i m a s e t t i m a n a .