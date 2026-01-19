M i l a n o , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a n a l i s i d e g l i i n d i c i s i n t o m a t i c i d e l l a v o l o n t à o m i c i d a n o n l a s c i a d u b b i o i n o r d i n e a l f i n e u l t i m o e f f i c a c e m e n t e p e r s e g u i t o d a l l ' i n d a g a t o , i l q u a l e , d o p o a v e r a g g a n c i a t o l a p e r s o n a o f f e s a i n m e t r o p o l i t a n a , l a c o n d u c e v a i n u n l u o g o i s o l a t o , n o t t e t e m p o , a l f i n e d i a b u s a r e d e l l a s t e s s a s e s s u a l m e n t e " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l p r o v v e d i m e n t o c o n c u i i l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o D o m e n i c o S a n t o r o a c c o g l i e l a r i c h i e s t a d e l l a m i s u r a c a u t e l a r e i n c a r c e r e p e r E m i l i o G a b r i e l V a l d e z V e l a z c o , a c c u s a t o d e l l ' o m i c i d i o a g g r a v a t o d a l l a m i n o r a d i f e s a e d i v i o l e n z a s e s s u a l e d i A u r o r a L i v o l i , 1 9 a n n i , s t r a n g o l a t a l a s e r a d e l 2 9 d i c e m b r e s c o r s o i n v i a P a r u t a a M i l a n o , n o n o s t a n t e a b b i a t e n t a t o d i d i f e n d e r s i . U n o m i c i d i o d i c u i l ' u o m o , g i à c o n p r e c e d e n t i s p e c i f i c i , s i è r e s t o p r o t a g o n i s t a d o p o a v e r c e r c a t o d i a g g r e d i r e u n ' a l t r a r a g a z z a e i n c u i h a a p p r o f i t t a t o " n o n s o l o d e l l e c o n d i z i o n i d i l u o g o e d i t e m p o " - d i s e r a e i n u n l u o g o i s o l a t o - " m a , s o p r a t t u t t o d i q u e l l e p e r s o n a l i d e l l a v i t t i m a " c h e v i v e v a u n a s i t u a z i o n e d i f r a g i l i t à e d a q u a l c h e s e t t i m a n a s i e r a a l l o n t a n a t a d a c a s a . C o n t r o A u r o r a L i v o l i " h a u s a t o e l e v a t i s s i m o c o e f f i c i e n t e d i v i o l e n z a " e d a p a r t e d i V a l d e z V e l a z c o " n o n è e m e r s o a l c u n s e g n a l e d i r e s i p i s c e n z a o r i s c o n t r a b i l e p e n t i m e n t o n e l l e d i c h i a r a z i o n i r e s e i n s e d e d i i n t e r r o g a t o r i o " . I l c a r c e r e p e r i l g i u d i c e è l ' u n i c a o p z i o n e p o s s i b i l e v i s t i i p r e c e d e n t i g i u d i z i a r i d e l d e t e n u t o " o v v e r o v i o l e n z e s e s s u a l i n e i r i g u a r d i d i a l t r e d o n n e " e l ' a g g r e s s i o n e a u n ' a l t r a d i c i a n n o v e n n e s o l o m e z z ' o r a p r i m a d e l d e l i t t o " a r i p r o v a d i u n a e s c a l a t i o n d i v i o l e n z a c h e n o n p u ò c h e d e s t a r e e l e v a t i s s i m o a l l a r m e " . L ' u o m o p o t r e b b e " c o m m e t t e r e u l t e r i o r i g r a v i r e a t i d e l l a s t e s s a s p e c i e , o v v e r o c o n l ' u s o d i a r m i o d i a l t r i m e z z i d i v i o l e n z a p e r s o n a l e . P e r i c o l o c h e a p p a r e n o n s o l o a t t u a l e m a n e l l a s u a m a s s i m a e p i ù g r a v e e s t e n s i o n e " .