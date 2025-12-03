R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p i a n o c a s a d i S a l v i n i n o n e s i s t e e a l m o m e n t o l ’ u n i c a r i g e n e r a z i o n e l ’ h a f a t t a l u i g r a z i e a l l ’ a c q u i s t o d i u n a v i l l a a 2 m i l a e u r o a l m q . P a r l i a m o d i u n a v i l l a c h e h a t r o v a t o s u I m m o b i l i a r e . i t e d i p r o p r i e t à d e l l a f a m i g l i a A c a m p o r a , i l c u i p a d r e e r a s t a t o c o n d a n n a t o p e r c o r r u z i o n e n e l l ’ a f f a r e c o n P r e v i t i . O r a i o s f i d o q u a l s i a s i p e r s o n a a t r o v a r e , a R o m a , u n a c a s a a 2 m i l a e u r o a l m q . A b b i a m o u n m i n i s t r o c h e a n n u n c i a u n p i a n o c a s a , m a p o i n o n f a n i e n t e e s i c o m p r a u n a v i l l a a q u e s t i p r e z z i a l l a z o n a d e l l a C a m i l l u c c i a . N e l f r a t t e m p o l a f o n d a z i o n e p e r r i g e n e r a r e R o m a è p a r t e c i p a t a d a C a l t a g i r o n e a c u i a b b i a m o d a t o m a n o l i b e r a p e r p r e n d e r s i u n a b a n c a . M a c o s a c ’ è d i p i ù m e l m a s c h i f o s a t r a f i n a n z a e p o l i t i c a d i q u e s t a c o s a q u a ? ” . C o s ì i n A u l a R i c c a r d o R i c c i a r d i , c a p o g r u p p o M 5 S a l l a C a m e r a .