R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D a N u o r o o g g i a r r i v a u n a p p e l l o f o r t e e d e t e r m i n a t o , d a p a r t e d e i c i t t a d i n i e d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , a l l ’ u n i t à . U n a p p e l l o c h e d o b b i a m o r a c c o g l i e r e e t r a s f o r m a r e i n u n a m o b i l i t a z i o n e d a p o r t a r e i n P a r l a m e n t o e n e l l a r e l a z i o n e c o n l o S t a t o . L a S a r d e g n a n o n p u ò d i v e n t a r e u n ’ i s o l a - c a r c e r e d i s t a m p o o t t o c e n t e s c o ” c o s ì i l s e n a t o r e s a r d o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o M a r c o M e l o n i i n t e r v e n e n d o a l C o n s i g l i o c o m u n a l e a p e r t o d i N u o r o , d e d i c a t o a l l a p o s s i b i l e d e s t i n a z i o n e e s c l u s i v a d e l c a r c e r e d i B a d u ’ e C a r r o s a i d e t e n u t i i n r e g i m e d i 4 1 - b i s . " I l t r a s f e r i m e n t o i n m a s s a d i d e t e n u t i i n r e g i m e d i c a r c e r e d u r o p u r t r o p p o n o n è u n ’ i l l a z i o n e : l e p a r o l e d e l s o t t o s e g r e t a r i o D e l m a s t r o D e l l e V e d o v e i n C o n f e r e n z a U n i f i c a t a S t a t o - R e g i o n i d e l i n e a n o u n p r o c e s s o i n a t t o c h e p u ò p o r t a r e i n p o c h i m e s i i n S a r d e g n a u n t e r z o d e l l ’ i n t e r a p o p o l a z i o n e c a r c e r a r i a n a z i o n a l e s o t t o p o s t a a l 4 1 - b i s : u n c a r i c o i n s o s t e n i b i l e p e r i l s i s t e m a p e n i t e n z i a r i o , m a a n c h e e c o n o m i c o e s o c i a l e , s a r d o ” , h a d i c h i a r a t o i l p a r l a m e n t a r e d e m . “ I l g r u p p o P d a l S e n a t o h a c h i e s t o c h e v e n g a c a l e n d a r i z z a t a l a m i a p r o p o s t a d i l e g g e c h e c h i e d e l ’ a b r o g a z i o n e d i q u e l c o m m a d e l l ’ a r t . 4 1 - b i s , i n t r o d o t t o c o l P a c c h e t t o S i c u r e z z a d e l 2 0 0 9 , c h e h a i s t i t u i t o u n a a s s u r d a p r e f e r e n z a i n s u l a r e p e r g l i i s t i t u t i p e n i t e n z i a r i d e s t i n a t i a i d e t e n u t i i n r e g i m e 4 1 - b i s . M i a u g u r o c h e s u q u e s t a p r o p o s t a , c o s ì c o m e s u q u e l l a d i u n a m o z i o n e p a r l a m e n t a r e , d e p u t a t i e s e n a t o r i s a r d i s i a n o c o m p a t t i , a l d i l à d i o g n i d i f f e r e n z a p o l i t i c a . S u q u e s t o t e m a l a S a r d e g n a d e v e s a p e r p a r l a r e c o n u n a s o l a v o c e , p e r c h é s i a m o d i f r o n t e a u n r i s c h i o r e a l e e g r a v e ” e p r o s e g u e : “ L a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e v e a s c o l t a r e l a P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e . I l P a r l a m e n t o d e v e a s c o l t a r e c i ò c h e l a S a r d e g n a d i c e , s e l o d i c e t u t t a i n s i e m e . L ’ u n i t à d i m o s t r a t a o g g i a N u o r o è l a c o n d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e p e r e v i t a r e s c e l t e s b a g l i a t e e p o t e n z i a l m e n t e i r r e v e r s i b i l i p e r i l f u t u r o d e l l a n o s t r a i s o l a ” .