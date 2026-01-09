R o m a , 9 g e n ( A d n k r o n o s ) - " E ' i m p o r t a n t e c h e i l P a r l a m e n t o p r o c e d a v e l o c e m e n t e n e l l a a p p r o v a z i o n e d e l p r o v v e d i m e n t o d e l g o v e r n o p e r f a v o r i r e i l t r a s f e r i m e n t o i n c o m u n i t à d e i d e t e n u t i t o s s i c o d i p e n d e n t i , q u e s t o p u ò a i u t a r e a d a b b a s s a r e l a p r e s s i o n e c a r c e r a r i a e d a r e l a p o s s i b i l i t à d i u n r e c u p e r o r e a l e a i d e t e n u t i c h e p o s s o n o a v e r e u n a s p e r a n z a m i g l i o r e p e r i l f u t u r o " . L o h a d e t t o G i o r g i a M e l o n i a l l a c o n f e r e n z a d i i n i z i o a n n o .