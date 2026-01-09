R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A m n i s t i a , i n d u l t o , u s c i t a a n t i c i p a t a s o n o p r o v v e d i m e n t i t a m p o n e , s p e r i m e n t a t i m o l t e v o l t e i n p a s s a t o , c h e n o n h a n n o r i s o l t o n u l l a . A n z i , p e r p a r a d o s s o , o l t r e a m i n a r e i l p r i n c i p i o d e l l a c e r t e z z a d e l l a p e n a , h a n n o c o n s e n t i t o a l l a p o l i t i c a d i f a r e f i n t a c h e i l p r o b l e m a n o n e s i s t e v a p i ù . A b b i a m o i l s o v r a f f o l l a m e n t o c a r c e r a r i o p e r c h é l a p o l i t i c a h a p e n s a t o c h e s i f a c e v a u n p r o v v e d i m e n t o e s i r i s o l v e v a i l p r o b l e m a d e l s o v r a f f o l l a m e n t o " . L o h a d e t t o G i o r g i a M e l o n i a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o .