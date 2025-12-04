M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A l t r i 1 3 m a r c h i d e l l a m o d a s o n o c o i n v o l t i n e l l e i n c h i e s t e d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o d o p o l a r e c e n t e i n d a g i n e s u l c a p o r a l a t o c h e h a c o i n v o l t o T o d ' s . I l p u b b l i c o m i n i s t e r o P a o l o S t o r a r i h a n o t i f i c a t o c o n i c a r a b i n i e r i d e l N u c l e o i s p e t t o r a t o d e l l a v o r o 1 3 o r d i n i d i c o n s e g n a d o c u m e n t i a d a l t r e t t a n t i b r a n d d e l l u s s o d o p o i c o n t r o l l i a d o p i f i c i c i n e s i a c u i e r a s t a t a s u b a p p a l t a t a l a p r o d u z i o n e ; v e r i f i c h e c h e h a n n o p o r t a t o a e v i d e n z i a r e l a m a n c a n z a d e l r i s p e t t o d e l l e n o r m e s u l l a v o r o e s u l l a s i c u r e z z a . L a r i c h i e s t a - a n t i c i p a t a d a l S o l e 2 4 O r e e d a l C o r r i e r e d e l l a S e r a - r i g u a r d a D o l c e & G a b b a n a , P r a d a , V e r s a c e , G u c c i , M i s s o n i , F e r r a g a m o , Y v e s S a i n t L a u r e n t , G i v e n c h y , P i n k o , C o c c i n e l l e , A d i d a s , A l e x a n d e r M c Q u e e n I t a l i a , O f f - W h i t e O p e r a t i n g . N e l l a r i c h i e s t a d i c o n s e g n a a i d i v e r s i m a r c h i l e i n d i c a z i o n i d e l p m S t o r a r i s o n o p r e s s o c h é i d e n t i c h e e r i g u a r d a n o i d o c u m e n t i r e l a t i v i a l l ' o r g a n i g r a m m a a z i e n d a l e , i v e r b a l i d i c d a e c o l l e g i o s i n d a c a l e , l e a t t i v i t à d i a u d i t e p e r v e r i f i c a r e i s i s t e m i d i c o n t r o l l i i n t e r n i , i n v e c e , s i c h i e d e d i s p i e g a r e l e " p r o c e d u r e d i a c c r e d i t a m e n t o , s e l e z i o n e , g e s t i o n e e m o n i t o r a g g i o d e i f o r n i t o r i d i m a t e r i e p r i m e s t r a t e g i c h e , b e n i e s e r v i z i , i v i c o m p r e s a l ' e s t e r n a l i z z a z i o n e , a n c h e p a r z i a l e , d e l l a p r o d u z i o n e " . I n o g n i a t t o l a P r o c u r a i n d i c a i f o r n i t o r i c r i t i c i c h e s o n o g i à s t a t i i n d i v i d u a t i d a i m i l i t a r i n e l l a f i l i e r a d e l b r a n d , i l n u m e r o d i l a v o r a t o r i d e g l i o p i f i c i c i n e s i r i l e v a t i i n c o n d i z i o n i d i " p e s a n t e s f r u t t a m e n t o " e l a p r e s e n z a d i a r t i c o l i d e l m a r c h i o p r o n t i a e s s e r e i m m e s s i s u l m e r c a t o . L a r i c h i e s t a d e i d o c u m e n t i , s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o S t o r a r i , " è n e c e s s a r i a " p e r a p p u r a r e " i l g r a d o d i c o i n v o l g i m e n t o " d i o g n i s i n g o l o m a r c h i o d e l l u s s o " n e l l ' u t i l i z z o d e l l a m a n o d o p e r a s f r u t t a t a e l ' i d o n e i t à d e i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i " p e r p r e v e n i r e f e n o m e n i d i s f r u t t a m e n t o l a v o r a t i v o .