R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I o s o n o c r e s c i u t o c o n l a c u l t u r a i t a l i a n a e s o c h e S a n d o k a n è u n a f i g u r a i m p o r t a n t e p e r g l i i t a l i a n i . P e r q u e s t o , h o s e n t i t o u n a c e r t a r e s p o n s a b i l i t à . S p e r o c h e q u e s t a s e r i e m i a v v i c i n i a n c o r a d i p i ù a l p u b b l i c o i t a l i a n o " . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s l ' a m a t i s s i m a s t a r t u r c a C a n Y a m a n p a r l a d e l l a s u a n u o v a s f i d a : r e i n t e r p r e t a r e S a n d o k a n n e l l a s e r i e e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e , n a t a d a u n ’ i d e a d i L u c a B e r n a b e i d i L u x V i d e e d a l p r i m o d i c e m b r e i n p r i m a s e r a t a s u R a i 1 . A d a t t a m e n t o d e l l a s t o r i c a s a g a d i r o m a n z i d i E m i l i o S a l g a r i , l o s h o w a r r i v a a 5 0 a n n i d a l l ’ o m o n i m o s c e n e g g i a t o d e g l i A n n i 7 0 d i S e r g i o S o l l i m a c o n p r o t a g o n i s t a K a b i r B e d i . U n r u o l o m o n u m e n t a l e , c h e Y a m a n d e f i n i s c e “ u n a r a r i t à n e l l a v i t a d i u n a t t o r e . U n p e r c o r s o “ i n t e n s o d a l p u n t o d i v i s t a f i s i c o e s e n t i m e n t a l e ” c h e l o h a r e s o “ n o n s o l o u n i n t e r p r e t e m a a n c h e u n a p e r s o n a m i g l i o r e ” . I l ‘ s u o ’ S a n d o k a n “ è u n e r o e a s c e t i c o . N o n è u n g u e r r i e r o c h e v a a d a m m a z z a r e t u t t i q u a n t i , m a c o m b a t t e p e r u n m o t i v o , p e r u n ’ i d e a s u p e r i o r e e n o n u c c i d e s e n o n s e r v e ” , s p i e g a . “ A b b i a m o c e r c a t o d i c r e a r e u n S a n d o k a n a u t e n t i c o , a m m i c c a n t e e s o r r i d e n t e ” . S e c o n d o l ’ a t t o r e , q u e s t a u m a n i t à è c i ò c h e l o d i s t i n g u e d a i t a n t i s u p e r e r o i c o n t e m p o r a n e i : “ È l a s u a p a r t e u m a n a a r e n d e r l o s u p e r i o r e a i s u p e r e r o i c h e s i l i m i t a n o a c o m b a t t e r e ” . A g u i d a r l o c ’ è i l r e g i s t a J a n M a r i a M i c h e l i n i , c h e h a v o l u t o c o s t r u i r e u n a “ o r i g i n s t o r y ” m o d e r n a m a f e d e l e a l l o s p i r i t o d i S a l g a r i : “ L ’ e r e d i t à d e l p a s s a t o l ' a b b i a m o s e n t i t a c o m e u n a r e s p o n s a b i l i t à , c o m e q u a l c o s a d a o n o r a r e ” . M a f i n d a l l a s c r i t t u r a “ a b b i a m o c e r c a t o d i c o s t r u i r e l a n o s t r a v e r s i o n e c o n l e t e c n o l o g i e d i o g g i : r a c c o n t a r e c o m e q u e l r a g a z z o s i a d i v e n t a t o u n m o d e r n o R o b i n H o o d c h e d e v e t r o v a r e u n s e n s o a l l a s u a m i s s i o n e e a l l a s u a v i t a ” . C o n i l “ n o s t r o S a n d o k a n p r e n d i a m o p e r m a n o l o s p e t t a t o r e p e r f a r l o s o g n a r e , c o m e a v e v a n o f a t t o S a l g a r i e S o l l i m a , m a d a n d o u n e l e m e n t o c o n t e m p o r a n e o , o v v e r o l a s a l v a g u a r d i a d e i p o p o l i e d e l l a n a t u r a ” . E n t r a m b i c r e d o n o c h e S a n d o k a n p o s s a p a r l a r e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . P e r M i c h e l i n i l ’ i n s e g n a m e n t o è : “ V a l e l a p e n a s a c r i f i c a r s i p e r q u a l c u n a l t r o ” . M e n t r e p e r Y a m a n , q u e s t o p e r s o n a g g i o i n c a r n a u n a d i m e n s i o n e q u a s i p r o f e t i c a : “ S a n d o k a n è m o l t o a l t r u i s t a , s i p r e o c c u p a p e r l a l i b e r t à d e g l i a l t r i , p r o p r i o c o m e u n p r o f e t a . L o t o r t u r a n o , m a n i e n t e p u ò f a r c a m b i a r e i l s u o o b i e t t i v o d i s a l v a r e u n p o p o l o ” . A t t r a v e r s o i f l a s h b a c k , l a s e r i e m o s t r e r à l e o r i g i n i d i q u e s t o a l t r u i s m o : “ C a p i r e m o c h e t i p o d i b a m b i n o e r a , c o m e m i g l i o r a v a l a v i t a d i s u a m a d r e e d e l l e d o n n e c h e s o f f r i v a n o p e r c h é v e n i v a n o a b u s a t e ” . Q u e s t o s u o d a r s i a g l i a l t r i “ s i a m p l i f i c h e r à q u a n d o s a r à l u i a d o v e r s a l v a r e t u t t i q u a n t i ” . S a n d o k a n “ n o n v i v e p e r s é s t e s s o , m a v i v e p e r u n ' i d e a p i ù g r a n d e d i l u i ” . U n e r o e “ d o v r e b b e e s s e r e c o s ì , c o s ì c o m e t u t t i g l i u o m i n i ” . L a s p e r a n z a d i Y a m a n è c h e b a m b i n i e u o m i n i p o s s a n o “ t r a r r e i s p i r a z i o n e d a l u i ” . L ’ a t t o r e è s i c u r o d i u n a c o s a : “ C h i l o v e d r à v o r r à e s s e r e c o m e l u i , l o v o r r e s t i c o m e a m i c o ” . E , s o p r a t t u t t o , p o r t a c o n s é u n m e s s a g g i o d i i n c l u s i v i t à : “ C o n q u e s t a s e r i e a b b i a m o c e r c a t o d i a b b r a c c i a r e t u t t i q u a n t i p e r e t à e c u l t u r a ” p e r c h é “ c o m e s o t t o l i n e i a m o i n ‘ S a n d o k a n ’ : s i a m o t u t t i d i v e r s i , m a u n i t i ” . Q u e s t a è “ u n a c a r a t t e r i s t i c a c h e d o v r e b b e a v e r e o g n i l e a d e r ” , c o n c l u d e l a s t a r t u r c a . M a i l l e g g e n d a r i o p i r a t a n o n è s o l o i n q u e s t o v i a g g i o . C ’ è a n c h e i l s u o f e d e l e c o m p a g n o Y a n e z , i n t e r p r e t a t o d a A l e s s a n d r o P r e z i o s i : “ Q u e l l a c h e r a c c o n t i a m o è u n a s t o r i a c h e s i r i p e t e a n c o r a o g g i i n P a l e s t i n a e p r i m a a n c o r a i n B r a s i l e , A m a z z o n i a , K o s o v o e i n V i e t n a m ” . E p o i “ c ’ è i l t e m a d e l l ’ a m b i e n t e e d e l m a r e , c h e n o n è d i n e s s u n o . A p p a r t i e n e a t u t t i , a n c h e s e s p e s s o n o n è c h i a r o ” , m a a n c h e “ l ’ i m p o r t a n z a d i r e s t a r e u n i t i ” . N o n m a n c a l ’ a m o r e . A f a r e b r e c c i a n e l c u o r e d i S a n d o k a n è M a r i a n n a , l a c e l e b r e ‘ p e r l a d i L a b u a n ’ , i n t e r p r e t a t a d a A l a n a h B l o o r : “ L e i è u n a d o n n a m o d e r n a c h e l o t t a i n c o n t e s t o d o m i n a t o d a g l i u o m i n i ” , s e n z a d i m e n t i c a r e “ i l s u o a m o r e p e r i l p i a n e t a ” e “ c o n s i d e r a n d o i t e m p i d i o g g i , è u n m e s s a g g i o i m p o r t a n t e ” . M a n o n c ’ è a v v e n t u r a s e n z a u n c a t t i v o . Q u i h a i l v o l t o d i L o r d J a m e s B r o o k , i n t e r p r e t a t o d a E d W e s t w i c k ( s t a r d e l l a s e r i e d e g l i a n n i 2 0 0 0 ‘ G o s s i p G i r l ’ , n e l r u o l o d i C h u c k B a s s ) . L ’ a t t o r e r i f l e t t e s u c o m e l e p e r s o n e v i s s u t e s e c o l i f a n o n f o s s e r o p o i c o s ì d i v e r s e d a q u e l l e d i o g g i : “ C a m b i a n o a b i t i e c o n t e s t o , m a e m o z i o n i e v a l o r i r e s t a n o g l i s t e s s i ” . L a s t o r i a c h e “ r a c c o n t i a m o e s p l o r a d e s i d e r i , l i b e r t à , a m b i z i o n e - a n c h e q u a n d o d i v e n t a t o s s i c a - e l ’ a m o r e , o c i ò c h e c r e d i a m o s i a a m o r e . S o n o t e m i u n i v e r s a l i , l e g a t i a l l e d o m a n d e c h e t u t t i c i p o n i a m o o g n i g i o r n o s u c o s a v o g l i a m o e c o m e r a g g i u n g e r e i n o s t r i s o g n i . L a d i f f e r e n z a è c h e n e l l a l o r o s t o r i a q u e s t i t e m i p r e n d o n o v i t a t r a p i r a t i , a r m i , c a n n o n i e n a v i ” , c o n c l u d e W e s t w i c k . D a l p r i m o d i c e m b r e s u R a i 1 e p r o s s i m a m e n t e s u D i s n e y + , ‘ S a n d o k a n ’ - p r o d o t t a d a L u x V i d e ( s o c i e t à d e l g r u p p o F r e m a n t l e ) i n c o l l a b o r a z i o n e c o n R a i F i c t i o n - è s t a t a s v i l u p p a t a p e r l a t e l e v i s i o n e d a A l e s s a n d r o S e r m o n e t a , S c o t t R o s e n b a u m e D a v i d e L a n t i e r i , e d i r e t t a d a J a n M a r i a M i c h e l i n i e N i c o l a A b b a t a n g e l o . ( d i L u c r e z i a L e o m b r u n i )