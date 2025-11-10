R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i e d o n e l g r u p p o p a r l a m e n t a r e d i F d I p e r c h é r a p p r e s e n t a u n a d e s t r a a p e r t a a l l a c u l t u r a p o p o l a r e , t a n t ’ è c h e l a s u a c i f r a e l e t t o r a l e c o i n c i d e c o n q u e l l a d e l l a m i g l i o r e D c . I n C a m p a n i a c i p r e s e n t i a m o c o l n o s t r o n u o v o s i m b o l o a s o s t e g n o d i E d m o n d o C i r i e l l i , e c o n t i a m o d i p o r t a r e a c a s a u n a s v o l t a a c u i l a p r o v i n c i a s a n n i t a d a r à u n a s p i n t a d e t e r m i n a n t e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a D c G i a n f r a n c o R o t o n d i , p r e s e n t a n d o a B e n e v e n t o l a l i s t a d e l l a ‘ D c c o n R o t o n d i ’ .