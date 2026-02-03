R o m a , 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - L a p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a " h a d a t o d i s p o s i z i o n i " p e r u n a i s t r u t t o r i a n e l C o l l e g i o d e i q u e s t o r i e i n U f f i c i o d i p r e s i d e n z a s u l l a c o n f e r e n z a s t a m p a s u l l a r e m i g r a z i o n e , i n p r o g r a m m a v e n e r d ì s c o r s o a M o n t e c i t o r i o , s a l t a t a d o p o c h e l e o p p o s i z i o n i h a n n o o c c u p a t o l a s a l a s t a m p a . L o h a a n n u n c i a t o a l l ' a u l a l a p r e s i d e n t e d i t u r n o A n n a A s c a n i r i s p o n d e n d o a l l a r i c h i e s t a a v a n z a t a d a R o s s a n o S a s s o . I l d e p u t a t o d e l l a L e g a , i n t e r v e n e n d o i n a u l a , a v e v a c h i e s t o d i " f a r e c h i a r e z z a s u q u a n t o a v v e n u t o . N e l t e m p i o d e l l a d e m o c r a z i a e ' s t a t o i m p e d i t o a u n p a r l a m e n t a r e d i e s e r c i t a r e l e s u e p r e r o g a t i v e , d i p o t e r s i e s p r i m e r e - h a s p i e g a t o S a s s o - . U n g r u p p o c o n s i s t e n t e d i a l m e n o 2 0 d e p u t a t i d i P d , A v s e M 5 s h a i m p e d i t o u n a c o n f e r e n z a s t a m p a r e g o l a r m e n t e a u t o r i z z a t a , e ' u n f a t t o g r a v i s s i m o c h e s e n o n s a n z i o n a t o p o t r e b b e c o s t i t u i r e u n p r e c e d e n t e p e r i c o l o s o . M o n t e c i t o r i o è s t a t o t r a s f o r m a t o i n u n c e n t r o s o c i a l e , i n u n l i c e o o c c u p a t o , i n c u i u n p i c c h e t t o p u ò d e c i d e r e c h i p u ò o n o n p u ò e n t r a r e " .