R o m a , 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a n a s c i t a d e l n u o v o p a r t i t o d i V a n n a c c i e ’ s t a t a o g g i i n a u g u r a t a d a l l a s u r r e a l e r i c h i e s t a d e l d e p u t a t o S a s s o d i s a n z i o n i c o n t r o n o i c h e a b b i a m o o c c u p a t o l a s a l a s t a m p a p e r i m p e d i r e l ’ e v e n t o s u l l a r e m i g r a z i o n e . N o i a b b i a m o d i f e s o l a C o s t i t u z i o n e d a u n a s s a l t o d i s t a m p o r a z z i s t a d a p a r t e d i C a s a p o u n d , c o n t i n u e r e m o a f a r l o s e c i s a r à b i s o g n o " . L o h a d e t t o F i l i b e r t o Z a r a t t i , d e p u t a t o d i A V S , i n t e r v e n e n d o i n a u l a .