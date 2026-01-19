R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a F i f a G i a n n i I n f a n t i n o h a " c o n d a n n a t o f e r m a m e n t e " i l S e n e g a l p e r a v e r a b b a n d o n a t o i l c a m p o d o p o c h e u n a r e v i s i o n e v i d e o e r a s t a t a s f a v o r e v o l e p r i m a d i v i n c e r e l a f i n a l e d i C o p p a d ' A f r i c a . I l c a p o d e l c a l c i o m o n d i a l e h a a n c h e a f f e r m a t o d i a s p e t t a r s i s a n z i o n i a p p r o p r i a t e d o p o l e s c e n e c a o t i c h e d i d o m e n i c a a R a b a t . I l S e n e g a l h a i n f i n e s c o n f i t t o i p a d r o n i d i c a s a d e l M a r o c c o p e r 1 - 0 d o p o i t e m p i s u p p l e m e n t a r i , m a s o l o d o p o u n a d r a m m a t i c a a z i o n e n e i t e m p i r e g o l a m e n t a r i , q u a n d o a l l a s q u a d r a d i c a s a è s t a t o c o n c e s s o u n r i g o r e . L a r e v i s i o n e v i d e o è a v v e n u t a a l l ' o t t a v o m i n u t o d i r e c u p e r o . P e r p r o t e s t a r e c o n t r o q u e l l a c h e c o n s i d e r a v a n o u n a d e c i s i o n e s b a g l i a t a , i g i o c a t o r i d e l S e n e g a l , a p p a r e n t e m e n t e s u r i c h i e s t a d e l l ' a l l e n a t o r e P a p e T h i a w , s o n o a n d a t i n e g l i s p o g l i a t o i . C i s o n o s t a t i a n c h e s c o n t r i t r a t i f o s i e f o r z e d e l l ' o r d i n e s u g l i s p a l t i . I l S e n e g a l è r i e n t r a t o d o p o 1 6 m i n u t i e i l m a r o c c h i n o B r a h i m D í a z h a p o i s b a g l i a t o i l r i g o r e c o n u n a d e p l o r e v o l e " s c a v e t t o ' . P a p e G u e y e p o i h a s e g n a t o i l g o l d e l l a v i t t o r i a p e r i l S e n e g a l a i s u p p l e m e n t a r i , m a l a v i t t o r i a è s t a t a m a c c h i a t a n o n o s t a n t e l a c a p i t a l e D a k a r s i a e s p l o s a i n u n a f e s t a d u r a t a t u t t a l a n o t t e . I l S e n e g a l s i e r a a n c h e l a m e n t a t o d i u n t r a t t a m e n t o i n g i u s t o r i s p e t t o a i p a d r o n i d i c a s a n e l p e r i o d o p r e c e d e n t e l a f i n a l e . " P u r t r o p p o , a b b i a m o a s s i s t i t o a s c e n e i n a c c e t t a b i l i i n c a m p o e s u g l i s p a l t i : c o n d a n n i a m o f e r m a m e n t e i l c o m p o r t a m e n t o d i a l c u n i ' s o s t e n i t o r i ' , c o s ì c o m e d i a l c u n i g i o c a t o r i e s t a f f t e c n i c i s e n e g a l e s i " , h a s c r i t t o I n f a n t i n o s u I n s t a g r a m . " È i n a c c e t t a b i l e a b b a n d o n a r e i l c a m p o d i g i o c o i n q u e s t o m o d o e , a l l o s t e s s o m o d o , l a v i o l e n z a n o n p u ò e s s e r e t o l l e r a t a n e l n o s t r o s p o r t , s e m p l i c e m e n t e n o n è g i u s t a . D o b b i a m o s e m p r e r i s p e t t a r e l e d e c i s i o n i p r e s e d a g l i u f f i c i a l i d i g a r a d e n t r o e f u o r i d a l c a m p o d i g i o c o " , h a d e t o I n f a n t i n o . I l S e n e g a l s i è q u a l i f i c a t o p e r i M o n d i a l i d i g i u g n o e l u g l i o i n N o r d A m e r i c a e d è i m p r o b a b i l e c h e i l s u o p o s t o v e n g a m e s s o a r e p e n t a g l i o d a l l e s c e n e d i d o m e n i c a . M a I n f a n t i n o v u o l e c h e l a C o n f e d e r a z i o n e A f r i c a n a d i C a l c i o s i f a c c i a a v a n t i . " M i a s p e t t o c h e g l i o r g a n i d i s c i p l i n a r i c o m p e t e n t i d e l l a C a f a d o t t i n o l e m i s u r e a p p r o p r i a t e " , h a s c r i t t o . I l C t d e l M a r o c c o W a l i d R e g r a g u i s i è d e t t o a r r a b b i a t o c o n i l s u o o m o l o g o T h i a w e c o n i l s u o s t e s s o g i o c a t o r e D í a z p e r i l s u o b i z z a r r o r i g o r e . " L a p a r t i t a c h e a b b i a m o a p p e n a g i o c a t o è s t a t a u n a v e r g o g n a p e r l ' A f r i c a " , h a d e t t o .