M i l a n o , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l ' f i l r o u g e ' c h e l e g a t u t t i g l i e p i s o d i i l l e c i t i c o n t e s t a t i a g l i e x v e r t i c i d e l l a c u r v a d e l M i l a n n e l l ' i n c h i e s t a ' D o p p i a c u r v a ' è d a t o d a l l a " c o n f e r m a " c h e i l D i r e t t i v o d e l l a C u r v a S u d " m a n t e n e v a l a p r o p r i a s u p r e m a z i a a t t r a v e r s o l a f o r z a ; c e l e b r a v a c h i c o l p i v a , z i t t i v a c h i s i o p p o n e v a , c a n c e l l a v a l e t r a c c e o g n i v o l t a c h e o c c o r r e v a " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l l e m o t i v a z i o n i c o n c u i l a g i u d i c e d i M i l a n o R o s s a n a M o n g i a r d o m o t i v a l e 1 6 c o n d a n n e , t r a c u i q u e l l a a L u c a L u c c i d i c u i , n e l l e q u a s i 3 0 0 p a g i n e , s i r i c o s t r u i s c o n o r a p p o r t i d ' a f f a r i e c o n t r a s t i . G l i e p i s o d i , n u m e r o s i , " n o n c o s t i t u i s c o n o ' d e v i a n z e ' i s o l a t e , m a v e r i e p r o p r i t a s s e l l i d e l l a s t e s s a s t r a t e g i a : s i t r a t t a , i n s i n t e s i , d i u n g r u p p o c h e s i a f f e r m a c o n l e m a n i , c h e s i r a c c o n t a c o m e ' g u i d a ' , m a c h e , n e i f a t t i , g o v e r n a c o n l a v i o l e n z a " . I n p a r t i c o l a r e , l a g i u d i c e r i c o r d a a n c h e i l l e g a m e t r a L u c c i e F e d e z , " c h e c o n d i v i d e v a n o u n p r o g e t t o e c o n o m i c o " . N e l c o r s o d e l s u o i n t e r r o g a t o r i o , L u c a L u c c i h a a f f e r m a t o c h e l a v i c e n d a r i g u a r d o R o s i e l l o n o n e r a r i c o n d u c i b i l e a l l a C u r v a , " h a , p o i , r i c o n o s c i u t o d i i n t r a t t e n e r e a f f a r i c o n F e d e z a n c h e i n r e l a z i o n e a l l a d i s c o t e c a ' O l d F a s h i o n ' d i M i l a n o , a m m e t t e n d o d i a v e r f a v o r i t o u n a s o l u z i o n e t r a n s a t t i v a i n m e r i t o a l l ' e p i s o d i o o c c o r s o a i d a n n i d i l o v i n o . D e v e , t u t t a v i a , r i t e n e r s i - s c r i v e l a g i u d i c e - , c h e q u e s t o e p i s o d i o n o n f a a l t r o c h e c o n f e r m a r e l a p o s i z i o n e a p i c a l e , a l l ' i n t e r n o d e l l a C u r v a S u d , d i L u c c i e c o m e i l s u o p r e s t i g i o , c o n q u i s t a t o e r i c o l l e g a t o a n c h e a l l ' u s o d e l l a v i o l e n z a , p o t e s s e f a v o r i r e n e g l i a f f a r i s i a l o s t e s s o c h e i s u o i a c c o l i t i " .