I s t a n b u l , 2 9 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - I l F e n e r b a h ç e S p o r K u l ü b ü h a e s o n e r a t o i l t e c n i c o p o r t o g h e s e J o s e ' M o u r i n h o d o p o l a m a n c a t a q u a l i f i c a z i o n e a l l a C h a m p i o n s L e a g u e a c a u s a d e l l ' e l i m i n a z i o n e s u b i t a n e i p l a y o f f g i o c a t i c o n t r o i l B e n f i c a . I l c l u b t u r c o h a c o m u n i c a t o c h e " l a c o l l a b o r a z i o n e c o n M o u r i n h o , c h e h a r i c o p e r t o i l r u o l o d i a l l e n a t o r e d e l l a P r i m a S q u a d r a d i C a l c i o P r o f e s s i o n i s t i c o a p a r t i r e d a l l a s t a g i o n e 2 0 2 4 - 2 0 2 5 , è g i u n t a a l t e r m i n e " . " R i n g r a z i a m o i l s i g . M o u r i n h o p e r l ’ i m p e g n o e i c o n t r i b u t i o f f e r t i a l l a n o s t r a s q u a d r a f i n o a d o g g i , e g l i a u g u r i a m o i l m e g l i o p e r l a s u a c a r r i e r a f u t u r a " , h a s c r i t t o i l c l u b t u r c o i n u n a n o t a .