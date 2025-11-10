R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è d a a n d a r e a d o c c u p a r e u n o s p a z i o c h e s i s t a o g n i g i o r n o l i b e r a n d o , p e r c h é i l e a d e r d i P d , 5 S t e l l e e A v s h a n n o i n t o n a t o l a m a r c i a f u n e b r e p e r i l c e n t r o s i n i s t r a . I l c e n t r o s i n i s t r a n o n e s i s t e p i ù , e s i s t e s o l t a n t o l a s i n i s t r a " . C o s ì i l v i c e p r e m i e r e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i , p a r l a n d o d a l p a l c o d i B a r i , p e r i l c o m i z i o u n i t a r i o d e i l e a d e r d e l c e n t r o d e s t r a i n a p p o g g i o a l c a n d i d a t o p e r l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e , L u i g i L o b u o n o . " I n q u e s t a r e g i o n e - p r o s e g u e - c ' e r a n o c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e v o t a v a n o p e r l a D e m o c r a z i a c r i s t i a n a , p e r i l P a r t i t o S o c i a l i s t a e c h e i n b u o n a f e d e h a n n o a n c h e v o t a t o m a g a r i p e r i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , p e r c h é v e n i v a n o d a l l a M a r g h e r i t a o p e r c h é e r a n o c o n v i n t i c h e f o s s e u n a s o r t a d i p a r t i t o s o c i a l d e m o c r a t i c o e c h e e s i s t e s s e u n c e n t r o s i n i s t r a . I l c e n t r o s i n i s t r a n o n c ' è p i ù . A q u e g l i e l e t t o r i d e l u s i " b i s o g n a " a n d a r e a d i r e c h e i l c e n t r o c ' è , i l c e n t r o è n e l c e n t r o d e s t r a . I l n o s t r o c o m p i t o n o n è q u e l l o d i a n d a r c i a r u b a r e i v o t i l ' u n o c o n l ' a l t r o . I l n o s t r o c o m p i t o è q u e l l o d i a l l a r g a r e i c o n f i n i d e l c e n t r o d e s t r a , d a n d o u n a p r o s p e t t i v a . M a c h i v o t a v a B e t t i n o C r a x i p u ò v o t a r e p e r C o n t e ? c h i v o t a v a p e r A l d o M o r o p u ò v o t a r e p e r S c h l e i n o p e r F r a t o i a n n i ? " . " A q u e s t i e l e t t o r i d o b b i a m o d i r e c h e c ' è u n p a r t i t o c r i s t i a n o l i b e r a l e , r i f o r m i s t a , g a r a n t i s t a , e u r o p e i s t a e a t l a n t i s t a c h e è a l l e a t o c o n l a d e s t r a . D a l ' 9 4 n o n a b b i a m o m a i d e c i s o d i d i v i d e r c i , s i a m o d i v e r s i p e r q u e s t o o g n u n o d i n o i d e v e a n d a r e a c e r c a r e e l e t t o r i d a u n a p a r t e d i v e r s a p e r c h é s e v o g l i a m o c r e s c e r e d o b b i a m o a l l a r g a r e i n o s t r i c o n f i n i . P e r q u e s t o h o c h i e s t o a i c a n d i d a t i d i F o r z a I t a l i a d i a n d a r e a r e c u p e r a r e g l i e l e t t o r i c h e n o n v o g l i o n o a n d a r e a s i n i s t r a , p e r c h é s o n o s t a t i a b b a n d o n a t i d a u n a s i n i s t r a c h e o d i a o r m a i i l c e n t r o , i l c e n t r o s i a m o n o i , i l c e n t r o è n e l c e n t r o d e s t r a " . A n c h e i n P u g l i a , " s e t u t t i i s o n d a g g i d i c o n o c h e s t i a m o c r e s c e n d o v u o l d i r e c h e s t a n n o c a m b i a n d o l e c o s e " , c o n c l u d e .