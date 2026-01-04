B r e s c i a , 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n a d o n n a d i 4 5 a n n i è s t a t a a c c o l t e l l a t a a l c o l l o q u e s t a m a t t i n a a C a p r i o l o , i n p r o v i n c i a d i B r e s c i a . L a d o n n a è s t a t a s o c c o r s a i n s t r a d a d a l 1 1 8 c o n d i v e r s e f e r i t e d a t a g l i o a l c o l l o e d è s t a t a t r a s p o r t a t a i n c o d i c e r o s s o a g l i S p e d a l i C i v i l i B r e s c i a . S u l p o s t o , v i a L a r g o O c h i , è i n t e r v e n u t a u n a p a t t u g l i a d e i c a r a b i n i e r i . S e c o n d o q u a n t o a c c e r t a t o d a i m i l i t a r i , l a d o n n a è s t a t a a g g r e d i t a d a l m a r i t o d i 5 1 a n n i a l t e r m i n e d i u n l i t i g i o i n i z i a t o i n c a s a e p o i p r o s e g u i t o i n s t r a d a . L ' u o m o è s t a t o f e r m a t o d a i c a r a b i n i e r i .