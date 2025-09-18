R o m a , 1 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - M i s s i o n e a R o m a p e r F l a v i o B o l s o n a r o , s e n a t o r e a l p a r l a m e n t o b r a s i l i a n o e f i g l i o d e l l ' e x p r e s i d e n t e J a i r , c h e s a r à n e l l a c a p i t a l e p e r u n a s e r i e d i i n c o n t r i c o n p o l i t i c i i t a l i a n i m a a n c h e p e r u n c o n f r o n t o c o n u n g r u p p o d i p a r l a m e n t a r i d e l l ' o p p o s i z i o n e b r a s i l i a n a . A q u a n t o r i s u l t a a l l ' A d n k r o n o s , F l a v i o B o l s o n a r o s a r à i l p r o t a g o n i s t a d e l l ' i n c o n t r o o r g a n i z z a t o s a b a t o 2 0 d a l l ' a s s o c i a z i o n e B r a z i l - U s a e d a i ' P a t r i o t i d i R o m a ' , u n m o v i m e n t o d i c i t t a d i n i c h e v i v e a l l ' e s t e r o e c o n t e s t a i l c l i m a p o l i t i c o a t t u a l e i n B r a s i l e , s e g n a t o d a u n a f o r t e p o l a r i z z a z i o n e e d a c o n t e s t a t e d e c i s i o n i d e l g o v e r n o L u l a . L a p r e s e n z a d e l f i g l i o d e l l ' e x p r e s i d e n t e v i e n e d a t a p e r c e r t a n o n o s t a n t e i l 7 0 e n n e B o l s o n a r o s i a s t a t o c o s t r e t t o n e i g i o r n i s c o r s i a u n r i c o v e r o d ' u r g e n z a , d a g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i a c u i è s o t t o p o s t o d a a g o s t o , e g l i s i a s t a t o d i a g n o s t i c a t o u n t u m o r e . A l l ' a p p u n t a m e n t o - i n a g e n d a p r e s s o l ' H o t e l d e i C o n g r e s s i , c o n i n i z i o a l l e 1 0 - p a r t e c i p e r à c o n u n i n t e r v e n t o i n v i d e o a n c h e i l f r a t e l l o E d u a r d o B o l s o n a r o , d e p u t a t o , e L u i s L o r e n z a t o , e x p a r l a m e n t a r e i t a l i a n o , c h e d i s c u t e r à s u l t e m a ' D e m o c r a z i a o d i t t a t u r a - I l B r a s i l e d i v i s o ? ' a s s i e m e a d a l t r i p a r l a m e n t a r i b r a s i l i a n i e a p a r t e c i p a n t i i n a r r i v o d a a l t r e a s s o c i a z i o n e e u r o p e e d i ' p a t r i o t i ' L ’ o b i e t t i v o d e l l ’ i n c o n t r o - s o t t o l i n e a u n a d e l l e o r g a n i z z a t r i c i , L a i z a C a s t r o - " è q u e l l o d i p o r t a r e l ’ a t t e n z i o n e i n t e r n a z i o n a l e s u c i ò c h e m o l t i v e d o n o c o m e u n a d e r i v a a u t o r i t a r i a i n B r a s i l e , a v v i a n d o u n d i a l o g o s u l f u t u r o d e l l a d e m o c r a z i a n e l P a e s e e s u i d i r i t t i c i v i l i d e i c i t t a d i n i " . L ’ a p p u n t a m e n t o r o m a n o p u n t a a n c h e a r a p p r e s e n t a r e u n m o m e n t o d i s o l i d a r i e t à t r a e s p o n e n t i d e l l a d i a s p o r a b r a s i l i a n a e p o l i t i c i i t a l i a n i , c h e s o n o s t a t i i n v i t a t i a l d i b a t t i t o . I n o c c a s i o n e d e l v i a g g i o i n I t a l i a , p e r a l t r o , u n a d e l e g a z i o n e d i p a r l a m e n t a r i b r a s i l i a n i f a r à u n a v i s i t a i n c a r c e r e a l l a d e p u t a t a i t a l o - b r a s i l i a n a C a r l a Z a m b e l l i , d e t e n u t a d a l 3 0 l u g l i o n e l c a r c e r e r o m a n o d i R e b i b b i a s u m a n d a t o d i c a t t u r a d e l l ’ I n t e r p o l . D o m a n i c a i l f i g l i o d i B o l s o n a r o - s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a l a s t a m p a b r a s i l i a n a - h a a n n u n c i a t o l a v o l o n t à d i p a r t e c i p a r e a l t r a d i z i o n a l e e v e n t o d e l l a L e g a a P o n t i d a . P e r l u n e d ì 2 2 , p o i , g l i o r g a n i z z a t o r i h a n n o a n n u n c i a t o u n p o s s i b i l e i n c o n t r o - i n a t t e s a d i c o n f e r m a - c o n i l v i c e p r e m i e r M a t t e o S a l v i n i c h e n e i g i o r n i s c o r s i d o p o l a c o n d a n n a p e r c o l p o d i s t a t o e a l t r i q u a t t r o r e a t i s u i s o c i a l h a d e f i n i t o B o l s o n a r o u n " a m i c o " e h a a g g i u n t o : " N o n t i f e r m e r a n n o . V a i , P r e s i d e n t e ! " .