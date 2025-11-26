M i l a n o , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D u r a n t e l a X X I V e d i z i o n e d e l l a S e t t i m a n a d e l l a C u l t u r a d ’ i m p r e s a d i C o n f i n d u s t r i a , i l G r u p p o B r a c c o h a o r g a n i z z a t o u n p o m e r i g g i o d i r i f l e s s i o n e s u l v a l o r e d e l l a l e t t u r a e i n p a r t i c o l a r e d e l l e b i b l i o t e c h e c o m e l u o g h i i n c u i f o r m a r e s p i r i t o c r i t i c o e c i t t a d i n a n z a . I n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o , i n t i t o l a t o “ L ’ i n t r a p r e n d e n z a d e l l e g g e r e ” , c h e s i è t e n u t o p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m “ A n i t a & F u l v i o B r a c c o ” i n v i a F o l l i 5 0 , è s t a t a a n c h e i n a u g u r a t a l a n u o v a s e d e d e l l a B i b l i o t e c a a z i e n d a l e . A l l ’ e v e n t o h a n n o p a r t e c i p a t o – o l t r e a D i a n a B r a c c o , P r e s i d e n t e e C E O d e l G r u p p o B r a c c o e F u l v i o R e n o l d i B r a c c o , V i c e p r e s i d e n t e e C E O d i B r a c c o I m a g i n g – A n t o n i o C a l a b r ò , P r e s i d e n t e G r u p p o C u l t u r a d ’ i m p r e s a d i C o n f i n d u s t r i a e P r e s i d e n t e d i M u s e i m p r e s a , C h i a r a F a g g i o l a n i , D o c e n t e d i B i b l i o t e c o n o m i a p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i L e t t e r e e C u l t u r e M o d e r n e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a L a S a p i e n z a , G i a c o m o P a p i , S c r i t t o r e e g i o r n a l i s t a , D i r e t t o r e d e i c o n t e n u t i d e l l a F o n d a z i o n e M o n d a d o r i e T o m m a s o S a c c h i , A s s e s s o r e a l l a C u l t u r a d e l C o m u n e d i M i l a n o . “ L a c u l t u r a è i l p r i m o m o t o r e d i o g n i i m p r e s a u m a n a , e i l i b r i i n p a r t i c o l a r e s o n o d e g l i e f f i c a c i a n t i c o r p i c o n t r o l ’ a s s o t t i g l i a m e n t o d e l p e n s i e r o ” , h a a f f e r m a t o D i a n a B r a c c o . “ A n c h e l e i m p r e s e , a c c a n t o a l l e s c u o l e , a l l e u n i v e r s i t à , a l l e i s t i t u z i o n i e a l l e f a m i g l i e p o s s o n o e d e v o n o f a r e m o l t o . A d e s e m p i o , c o n p r o g r a m m i d i f o r m a z i o n e e a p r e n d o d e l l e B i b l i o t e c h e a z i e n d a l i – c h e s o n o l u o g h i s i m b o l i c i , v e r i c e n t r i d i c o n o s c e n z a e a p p r e n d i m e n t o c o n t i n u o , c a p a c i d i g e n e r a r e n u o v e i d e e . N o i d i B r a c c o c i a b b i a m o s e m p r e c r e d u t o . A n z i t u t t o c o n l a n u o v a s e d e d e l l a B i b l i o t e c a c h e i n a u g u r i a m o o g g i , e p o i c o n i l r e s t a u r o e l a c a t a l o g a z i o n e d e i 3 0 0 0 v o l u m i d e l l a B i b l i o t e c a a p p a r t e n u t a a l S e n a t o r e F r a n c e s c o S a l a t a , f r a t e l l o d i m i a n o n n a G i o v a n n a , f e r v e n t e p a t r i o t a e s t o r i c o i n s i g n e . F r a q u a l c h e m e s e q u e s t o p a t r i m o n i o l i b r a r i o s a r à c o n s u l t a b i l e d a l p u b b l i c o s u a p p u n t a m e n t o n e l l a n o s t r a s e d e d i v i a C i n o d e l D u c a ” . B r a c c o è u n a d e l l e p o c h e r e a l t à i t a l i a n e a v a n t a r e u n a B i b l i o t e c a a z i e n d a l e . N a t a n e l 2 0 2 1 , e d e r e d e d i u n a p r i m a b i b l i o t e c a r e a l i z z a t a n e g l i a n n i S e s s a n t a c o n i l C R A L d i a l l o r a , l a B i b l i o t e c a “ D i a n a B r a c c o ” p r o m u o v e e a g e v o l a l a l e t t u r a p e r d i p e n d e n t i e c o l l a b o r a t o r i , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e u n o s p a z i o , f i s i c o e a n c h e v i r t u a l e , d i r i f l e s s i o n e , s v a g o e s o c i a l i t à a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a z i e n d a . P e r a m p l i a r e l ’ o f f e r t a è a t t i v a u n a c o n v e n z i o n e c o n i l C o m u n e d i M i l a n o , c h e c o n s e n t e d i a c c e d e r e a l l ’ i n t e r o p a t r i m o n i o d e l l e 2 4 b i b l i o t e c h e d e l S i s t e m a B i b l i o t e c a r i o M i l a n e s e e , n e l g i u g n o d i q u e s t ' a n n o , è s t a t o a v v i a t o i l G r u p p o d i l e t t u r a B r a c c o , a n i m a t o d a A l e s s a n d r o G h i d i n i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e A E d i c o l a d i L a m b r a t e , c h e s t a r i s c u o t e n d o u n b u o n s u c c e s s o t r a i d i p e n d e n t i . D o p o u n i m p o r t a n t e p r o g e t t o d i r e s t y l i n g , l a B i b l i o t e c a h a o r a u n a n u o v a s e d e , p i ù a m p i a e p i ù b e l l a , a d i m o s t r a z i o n e d i q u a n t o i l G r u p p o B r a c c o c r e d a d a v v e r o n e l l ’ ” i n t r a p r e n d e n z a d e l l a l e t t u r a ” : “ I n q u e s t i a n n i l a B i b l i o t e c a è c r e s c i u t a i n s i e m e a n o i : p i ù d i 2 5 0 i s c r i t t i t r a c o l l e g h i e c o l l a b o r a t o r i B r a c c o , o l t r e 1 . 1 0 0 p r e s t i t i n e l l ’ a n n o a n c o r a i n c o r s o , n u o v e t e c n o l o g i e e s e r v i z i c h e l a r e n d o n o a c c e s s i b i l e e m o d e r n a ” , h a s o t t o l i n e a t o F u l v i o R e n o l d i B r a c c o . “ M a i l v e r o v a l o r e n o n s t a n e i n u m e r i , b e n s ì n e l l e r e l a z i o n i c h e q u i s i c r e a n o , n e l l e i d e e c h e n a s c o n o d a u n a c o n v e r s a z i o n e d a v a n t i a u n o s c a f f a l e , n e l l a c u r i o s i t à c h e s i a c c e n d e s f o g l i a n d o u n l i b r o s u g g e r i t o d a u n c o l l e g a . A v e r e u n a B i b l i o t e c a i n a z i e n d a s i g n i f i c a m o l t o p i ù c h e c u s t o d i r e u n a r a c c o l t a d i l i b r i . I n u n m o n d o c h e c o r r e v e l o c e , l a B i b l i o t e c a c i o f f r e i l t e m p o e i l l u o g o p e r f e r m a r c i , a s c o l t a r e , c o n f r o n t a r c i e i m m a g i n a r e i n s i e m e n u o v e p o s s i b i l i t à ” .