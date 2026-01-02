B r a s i l i a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - L ' e x p r e s i d e n t e b r a s i l i a n o J a i r B o l s o n a r o è s t a t o d i m e s s o d a l l ' o s p e d a l e i e r i , d o p o a v e r t r a s c o r s o d i v e r s i g i o r n i s o t t o o s s e r v a z i o n e a s e g u i t o d i t r e i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i . H a g i à l a s c i a t o i l c e n t r o m e d i c o e d è s t a t o t r a s f e r i t o n u o v a m e n t e a l q u a r t i e r g e n e r a l e d e l l a P o l i z i a f e d e r a l e d i B r a s i l i a , p e r c o n t i n u a r e a s c o n t a r e l a c o n d a n n a a 2 7 a n n i d i c a r c e r e p e r t e n t a t o c o l p o d i S t a t o , d o p o c h e l a C o r t e s u p r e m a , p o c h e o r e p r i m a , a v e v a r e s p i n t o l a s u a r i c h i e s t a d i a r r e s t i d o m i c i l i a r i . B o l s o n a r o h a l a s c i a t o l ' o s p e d a l e a b o r d o d i u n c o n v o g l i o d i s c o r t a d e l l a P o l i z i a M i l i t a r e e d i a u t o n e r e s e n z a c o n t r a s s e g n i , p a r t i t o d a l g a r a g e d e l c o m p l e s s o i n t o r n o a l l e 1 8 . 4 0 ( 2 2 . 4 0 o r a i t a l i a n a ) . D a l ì , s e c o n d o A g ê n c i a B r a s i l , è s t a t o c o n d o t t o a l q u a r t i e r g e n e r a l e d e l l a P o l i z i a f e d e r a l e n e l l a c a p i t a l e b r a s i l i a n a , d o v e s t a s c o n t a n d o l a s u a p e n a d a l l o s c o r s o n o v e m b r e . I l s u o r i t o r n o i n c u s t o d i a c a u t e l a r e a r r i v a d o p o c h e i l g i u d i c e d e l l a C o r t e s u p r e m a A l e x a n d r e d e M o r a e s h a r e s p i n t o g i o v e d ì p o m e r i g g i o , c o m e a v e v a f a t t o d u e s e t t i m a n e p r i m a , l a r i c h i e s t a d e g l i a v v o c a t i d e l l ' e x l e a d e r d i c o n f e r m a r e g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i , d o p o i l r i l a s c i o d a l l ' o s p e d a l e p e r m o t i v i u m a n i t a r i . I l g i u d i c e h a s t a b i l i t o c h e l a d i f e s a d i B o l s o n a r o n o n h a p r e s e n t a t o " n u o v i f a t t i c h e p o s s a n o a n n u l l a r e l e r a g i o n i d e l l a d e c i s i o n e d i r e s p i n g e r e l a r i c h i e s t a d i a r r e s t i d o m i c i l i a r i u m a n i t a r i e m e s s a i l 1 9 d i c e m b r e 2 0 2 5 " . L ' e x p r e s i d e n t e , i n i z i a l m e n t e s o t t o p o s t o a i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o p e r u n ' e r n i a i n g u i n a l e , è s t a t o o p e r a t o a n c h e n e i g i o r n i s u c c e s s i v i , i n m o d o c h e i l p e r s o n a l e m e d i c o p o t e s s e b l o c c a r e i n e r v i f r e n i c i d e s t r o e s i n i s t r o – c h e c o n t r o l l a n o i m o v i m e n t i d e l d i a f r a m m a – e q u i n d i f e r m a r e i l s i n g h i o z z o p e r s i s t e n t e , d i c u i h a s o f f e r t o r i p e t u t a m e n t e n e g l i u l t i m i m e s i . T u t t a v i a , i l d o c u m e n t o s o t t o l i n e a c h e i l p e r s o n a l e m e d i c o , i n c l u s o u n f i s i o t e r a p i s t a , c o n t i n u e r à a d a v e r e p i e n o a c c e s s o p e r c u r a r l o , f o r n i r g l i f a r m a c i e c o n s e g n a r l i a n c h e " c i b o p r e p a r a t o d a i s u o i f a m i l i a r i " . G l i u l t i m i i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i s i a g g i u n g o n o a l l a l i s t a d i q u e l l i c u i B o l s o n a r o , c h e h a 7 0 a n n i , s i è s o t t o p o s t o p e r v a r i p r o b l e m i a d d o m i n a l i , e r n i e e o s t r u z i o n i i n t e s t i n a l i d i c u i s o f f r e d a l l ' a c c o l t e l l a m e n t o s u b i t o n e l 2 0 1 8 , q u a n d o e r a c a n d i d a t o . L ' e x p r e s i d e n t e s t a s c o n t a n d o u n a c o n d a n n a a 2 7 a n n i e t r e m e s i d i c a r c e r e d a f i n e n o v e m b r e , p e r i l t e n t a t o c o l p o d i S t a t o d a l u i g u i d a t o t r a i l 2 0 2 2 e i l 2 0 2 3 c o n t r o l ' a t t u a l e p r e s i d e n t e , L u i z I n á c i o L u l a d a S i l v a .