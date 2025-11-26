B r a s i l i a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ’ e x p r e s i d e n t e b r a s i l i a n o J a i r B o l s o n a r o r e s t e r à n e l l a s t a n z a s p e c i a l e d e l q u a r t i e r g e n e r a l e d e l l a p o l i z i a f e d e r a l e a B r a s i l i a p e r i n i z i a r e a s c o n t a r e l a c o n d a n n a a 2 7 a n n i d i c a r c e r e p e r i l t e n t a t o c o l p o d i S t a t o . L o h a s t a b i l i t o l a C o r t e S u p r e m a , d i c h i a r a n d o e s a u r i t e t u t t e l e p o s s i b i l i t à d i r i c o r s o e r e n d e n d o c o s ì d e f i n i t i v a l a s e n t e n z a e m e s s a l o s c o r s o s e t t e m b r e . L a C o r t e h a c o n f e r m a t o a n c h e l e c o n d a n n e d e l l ’ e x m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a A n d e r s o n T o r r e s ( 2 4 a n n i ) e d e l l ’ e x d e p u t a t o A l e x a n d r e R a m a g e m ( 1 6 a n n i ) , e n t r a m b i c o i n v o l t i n e l c o m p l o t t o p e r m a n t e n e r e B o l s o n a r o a l p o t e r e d o p o l a s c o n f i t t a e l e t t o r a l e d e l 2 0 2 2 . B o l s o n a r o s i t r o v a i n d e t e n z i o n e c a u t e l a r e d a s a b a t o s c o r s o , d o p o c h e l a p o l i z i a f e d e r a l e h a a c c e r t a t o u n s u o t e n t a t i v o d i l i b e r a r s i d e l b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o c h e m o n i t o r a v a i d o m i c i l i a r i c o n c e s s i l a s c o r s a e s t a t e . I l s u o t e a m d i d i f e s a i n s i s t e a f f i n c h é i l 7 0 e n n e e x p r e s i d e n t e p o s s a s c o n t a r e l a p e n a a i d o m i c i l i a r i , c i t a n d o l e s u e c o n d i z i o n i d i s a l u t e , m a l a C o r t e h a c o n f e r m a t o p e r o r a l a s u a p e r m a n e n z a n e l l a s t a n z a r i s e r v a t a a i d e t e n u t i " p r o t e t t i " .