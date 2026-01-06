Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Un plauso alle Forze dellOrdine che in brevissimo tempo hanno individuato e poi preso quello che sarebbe il soggetto ritenuto responsabile dellomicidio di Alessandro Ambrosio in un parcheggio della stazione di Bologna. La conferma dellefficienza delle nostre forze di Polizia a cui non smetteremo mai di dire grazie per quello che fanno ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti gli italiani. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli dItalia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.