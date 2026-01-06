R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ U n p l a u s o a l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e c h e i n b r e v i s s i m o t e m p o h a n n o i n d i v i d u a t o e p o i p r e s o q u e l l o c h e s a r e b b e i l s o g g e t t o r i t e n u t o r e s p o n s a b i l e d e l l ’ o m i c i d i o d i A l e s s a n d r o A m b r o s i o i n u n p a r c h e g g i o d e l l a s t a z i o n e d i B o l o g n a . L a c o n f e r m a d e l l ’ e f f i c i e n z a d e l l e n o s t r e f o r z e d i P o l i z i a a c u i n o n s m e t t e r e m o m a i d i d i r e g r a z i e p e r q u e l l o c h e f a n n o o g n i g i o r n o p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d i t u t t i g l i i t a l i a n i ” . L o d i c h i a r a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , G a l e a z z o B i g n a m i .