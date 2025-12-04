R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - B i a n c a M i c h e l a n g e l i , g i o r n a l i s t a r o m a n a d i 2 9 a n n i , è l a v i n c i t r i c e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l P r e m i o g i o r n a l i s t i c o T g P o s t e . L a p r o c l a m a z i o n e è a v v e n u t a n e l c o r s o d i u n a s e r a t a c h e s i è s v o l t a a l l a C a s i n a P o s t e d i R o m a a l l a p r e s e n z a d e i v e r t i c i d i P o s t e I t a l i a n e e d i u n a v a s t a r a p p r e s e n t a n z a d i D i r e t t o r i d i t e s t a t e n a z i o n a l i e l o c a l i d i s t a m p a , t v e w e b . B i a n c a M i c h e l a n g e l i r i c e v e r à u n a b o r s a d i s t u d i o p e r u n c o r s o d i a l t a f o r m a z i o n e a l l a L o n d o n S c h o o l o f J o u r n a l i s m e v i v r à u n ’ e s p e r i e n z a p r o f e s s i o n a l e n e l l ’ a r e a C o m u n i c a z i o n e d i P o s t e I t a l i a n e i n s i e m e a g l i a l t r i f i n a l i s t i : A l e s s i o G a r z i n a , ( 2 8 a n n i , R o m a ) e F r a n c e s c o G a u d i o s i ( 2 9 a n n i , N a p o l i ) . I l P r e m i o T g P o s t e è s t a t o l a n c i a t o d a P o s t e I t a l i a n e p e r v a l o r i z z a r e g i o v a n i t a l e n t i d e l m o n d o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e c h e s a p p i a n o i n t e r p r e t a r e l a p r o f e s s i o n e s p e r i m e n t a n d o t e c n i c h e n u o v e , l i n g u a g g i n a r r a t i v i i n e d i t i e p u n t i d i v i s t a o r i g i n a l i . S e c o n d o l a G i u r i a d e i D i r e t t o r i l a v i n c i t r i c e s i è d i s t i n t a “ p e r a v e r r a c c o n t a t o c o n c h i a r e z z a e s e n s i b i l i t à i l d i v a r i o d i g i t a l e a t t r a v e r s o t r e g e n e r a z i o n i , m o s t r a n d o c o m e g l i s t r u m e n t i d i P o s t e I t a l i a n e p o s s a n o f a v o r i r e i n c l u s i o n e , c o n s a p e v o l e z z a e o p p o r t u n i t à p e r t u t t i ” . I p r i m i t r e c l a s s i f i c a t i s o n o s t a t i p r e m i a t i d a i v e r t i c i d i P o s t e I t a l i a n e e v i v r a n n o u n ’ e s p e r i e n z a d i l a v o r o n e l l ’ a r e a C o m u n i c a z i o n e d e l G r u p p o . " F a c c i o l e m i e c o n g r a t u l a z i o n i a l l a v i n c i t r i c e e a i f i n a l i s t i d i q u e s t ’ e d i z i o n e – h a c o m m e n t a t o l a P r e s i d e n t e d i P o s t e I t a l i a n e , S i l v i a M a r i a R o v e r e – S o n o m o l t o s o d d i s f a t t a d e l g r a n n u m e r o d i c a n d i d a t i , s o p r a t t u t t o d o n n e , c h e a n c h e q u e s t ’ a n n o h a v o l u t o c o n c o r r e r e a l P r e m i o , s e g n o d e l l a c r e d i b i l i t à e d e l p r e s t i g i o c h e q u e s t ’ i n i z i a t i v a h a o t t e n u t o n e l c a m p o g i o r n a l i s t i c o " . " P o s t e I t a l i a n e è i m p e g n a t a a i n v e s t i r e n e l l ' e c c e l l e n z a e a p o r r e i g i o v a n i t a l e n t i a l c e n t r o d e l l a p r o p r i a s t r a t e g i a d i i n n o v a z i o n e . L ' e c c e l l e n z a p e r n o i n o n è s o l o u n o b i e t t i v o , m a u n o d e g l i e l e m e n t i c r u c i a l i d e l l a n o s t r a c u l t u r a a z i e n d a l e . L a c o m u n i c a z i o n e , i n p a r t i c o l a r e , è u n ' a r e a c h i a v e e c o n s o l u z i o n i n a r r a t i v e o r i g i n a l i i n f o r m i a m o t u t t i i g i o r n i i c i t t a d i n i , g l i a z i o n i s t i e g l i s t a k e h o l d e r c o n l a m a s s i m a t r a s p a r e n z a e c h i a r e z z a " h a d i c h i a r a t o l ’ A d d i P o s t e I t a l i a n e , M a t t e o D e l F a n t e . T g P o s t e , i l t e l e g i o r n a l e d i P o s t e I t a l i a n e , a p r e o g n i g i o r n o i n d i r e t t a a l l e 1 2 u n a f i n e s t r a s u l m o n d o p e r o f f r i r e u n a p a n o r a m i c a s u i p i ù i m p o r t a n t i a v v e n i m e n t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i , a p p r o f o n d i t i g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i e s p e r t i , p r o p o n e n d o p o i i n c i a s c u n a e d i z i o n e f o c u s t e m a t i c i s u l l e i n i z i a t i v e e s u l b u s i n e s s d e l l a p i ù g r a n d e a z i e n d a i t a l i a n a . I l T g P o s t e è v i s i b i l e n e g l i u f f i c i p o s t a l i d i t u t t a I t a l i a , s u l s i t o p o s t e . i t , s u l s i t o , l ’ a p p d e l T g P o s t e e s u i c a n a l i s o c i a l d i P o s t e I t a l i a n e . A l l ’ e v e n t o d i p r e m i a z i o n e è s t a t o p r e s e n t a t o a n c h e i l c a l e n d a r i o f i l a t e l i c o d e l 2 0 2 6 d e d i c a t o a g l i s p o r t i n v e r n a l i c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e a t l e t i e d i s c i p l i n e c h e r a p p r e s e n t a n o l ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a . P o s t e I t a l i a n e c o n f e r m a c o s ì i l p r o p r i o i m p e g n o a s o s t e g n o d e l l o s p o r t c o m e s t r u m e n t o d i i n c l u s i o n e , p a r t e c i p a z i o n e e s v i l u p p o .