R o m a , 2 6 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - R e s t a a l t o i l l i v e l l o d i " v u l n e r a b i l i t à p e r l a s t a b i l i t à f i n a n z i a r i a " a l l a l u c e " d e l l ' i n c e r t e z z a s u l l e p r o s p e t t i v e g e o e c o n o m i c h e e s u l l ' i m p a t t o d e i d a z i " m a s o p r a t t u t t o " l e e l e v a t e v a l u t a z i o n i d e g l i a s s e t c o m p o r t a n o i l r i s c h i o d i b r u s c h i a g g i u s t a m e n t i c h e p o t r e b b e r o m e t t e r e i n d i f f i c o l t à e e s s e r e a m p l i f i c a t i " d a g l i i s t i t u t i f i n a n z i a r i n o n b a n c a r i . E ' l ' a l l a r m e l a n c i a t o d a l l a B c e n e l R a p p o r t o s u l l a S t a b i l i t à F i n a n z i a r i a p r e s e n t a t o o g g i a F r a n c o f o r t e . Q u a n t o a l l ' i m p a t t o d e l l e t a r i f f e d e c i s e d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e U s a ( e p o i p a r z i a l m e n t e c o r r e t t e ) l ' E u r o t o w e r o s s e r v a c o m e " l ' e s p o s i z i o n e a l r i s c h i o d i c r e d i t o d e l l e i m p r e s e s e n s i b i l i a i d a z i e l a c r e s c e n t e e s p o s i z i o n e a l r i s c h i o d i f i n a n z i a m e n t o d e l l e a t t i v i t à n o n b a n c a r i e p o t r e b b e r o r a p p r e s e n t a r e u n a s f i d a p e r l e b a n c h e " .