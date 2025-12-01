( A d n k r o n o s ) - N e l d e c r e t o s i p a r l a d i u n " g r a v e q u a d r o i n d i z i a r i o " c o n D e l f i n e i l g r u p p o C a l t a g i r o n e c h e " c o n i l c o n c o r s o d e l l ' a d d i M p s " a v r e b b e r o r e a l i z z a t o i l c o n t r o l l o d i M e d i o b a n c a c h e a v v i e n e " i n p a l e s e v i o l a z i o n e d e l l e n o r m e d e l T u f e d e l l e a l t r e n o r m e p o s t e a t u t e l a d e l l a c o r r e t t e z z a " d e l l e o p e r a z i o n i d i m e r c a t o . I n p r i m o l u o g o , s i e v i d e n z i a n e l d e c r e t o , è s t a t o v i o l a t o l ' o b b l i g o d i O p a , m e n t r e l e m a n c a t e i n f o r m a z i o n i s u l " c o n c e r t o " h a n n o g e n e r a t o l ' o s t a c o l o a l l e f u n z i o n i d i v i g i l a n z a p e r c h é l ' a s s e n z a d i i n f o r m a z i o n i è r i u s c i t a a " t r a r r e i n i n g a n n o " B c e , C o n s o b e I v a s s . P e r c h i i n d a g a - i l p r o c u r a t o r e a g g i u n t o R o b e r t o P e l l i c a n o e i p m G i o v a n n i P o l i z z i e L u c a G a g l i o - l o s v o l g i m e n t o d e l l a p r o c e d u r a d i A b b " è s t a t o c a r a t t e r i z z a t o d a d i v e r s e e v i s t o s e a n o m a l i e . I l s e n s o c o m p l e s s i v o d e l l ' o p e r a z i o n e è s t a t o p a l e s e m e n t e q u e l l o d i d e s t i n a r e u n a p a r t e c o s p i c u a d i a z i o n i M p s d i p r o p r i e t à d e l M e f a s o g g e t t i p r e d e t e r m i n a t i , v o l e n d o t u t t a v i a g e n e r a r e a l l ' e s t e r n o l ' a p p a r e n z a d i u n a p r o c e d u r a ' a p e r t a ' , o s s i a t r a s p a r e n t e , c o m p e t i t i v a e n o n d i s c r i m i n a t o r i a " . T a l i c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a t t i v i t à d i d i s m i s s i o n e e r a n o p e r a l t r o s p e c i f i c a m e n t e i m p o s t e d a l l a n o r m a d e l D p c m , m a q u e s t a a n o m a l i a n o n c o s t i t u i s c e r e a t o . C h i i n d a g a s e m b r a n o n a v e r e d u b b i : " l e p o s i z i o n i d i D e l f i n e d e l g r u p p o C a l t a g i r o n e n o n c o s t i t u i s c a n o d e i s e m p l i c i p a r a l l e l i s m i f r u t t o d i i n i z i a t i v e i n d i p e n d e n t i e s o l o c a s u a l m e n t e o m o g e n e e , b e n s ì u n a s t r a t e g i a c o n s a p e v o l e e c o o r d i n a t a " d a n d o c o s ì r a g i o n e a i t a n t i c h e r i c o n o s c e v a n o n e l l e i n i z i a t i v e d e i d u e " u n a v e r a e p r o p r i a c o r d a t a " .