M i l a n o , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N a t u r a l m e n t e è u n f a t t o p o s i t i v o ( a n c h e s e t a r d i v o ) c h e l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a a b b i a f i n a l m e n t e c o n t e s t a t o i l c o n c o r s o e l a m a n i p o l a z i o n e i n f o r m a t i v a a L o v a g l i o , C a l t a g i r o n e e M i l l e r i , d a m e r i p e t u t a m e n t e d e n u n c i a t i . T r a i l 1 4 l u g l i o e i l 1 0 o t t o b r e h o p r e s e n t a t o o t t o e s p o s t i a l l a P r o c u r a d i M i l a n o " . L o a f f e r m a G i u s e p p e B i v o n a , p a r t n e r d i B l u e b e l l a z i o n i s t a s i a d i M o n t e d e i P a s c h i d i S i e n a c h e d i M e d i o b a n c a , d o p o l a n o t i z i a c h e r i s u l t a n o t r e p e r s o n e e d u e s o c i e t à i n d a g a t e p e r l a s c a l a t a d i M p s a M e d i o b a n c a . B i v o n a a n n u n c i a a n c h e c h e è p r o n t o a p r e s e n t a r e u n " n o n o " e s p o s t o , " q u e s t a v o l t a c o n t e s t a n d o l e p r e s u n t e f a l s e c o m u n i c a z i o n i s o c i a l i e l a m a n i p o l a z i o n e i n f o r m a t i v a i m p u t a b i l i a L o v a g l i o r i g u a r d o a l l a t r i m e s t r a l e a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 5 , p e r l a r a p p r e s e n t a z i o n e c h e r i t e n g o f a l s a e i n g a n n e v o l e c o n c u i M p s a v r e b b e r i p o r t a t o i n b i l a n c i o l ’ o p e r a z i o n e M e d i o b a n c a " .