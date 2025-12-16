M i l a n o , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S e m b r a u n p a s s o a v a n t i , c h e d o v r à e s s e r e v e r i f i c a t o n e i d o c u m e n t i t e c n i c i . A n c h e q u a l o r a l e p r i m e i m p r e s s i o n i f o s s e r o c o n f e r m a t e , p e r n o i n o n s a r e b b e c o m u n q u e s u f f i c i e n t e : s e r v i r à m o l t o a l t r o . L ’ a p e r t u r a c h e o g g i a r r i v a d a B r u x e l l e s è f r u t t o d i u n l a v o r o i n t e n s i s s i m o e i m p e g n a t i v o c h e è p a r t i t o n e l 2 0 2 2 , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s c o n g i u r a r e u n s u i c i d i o i n d u s t r i a l e d e t e r m i n a t o d a r e g o l e a s s u r d e e s b a g l i a t e " . L o d i c h i a r a l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o d i R e g i o n e L o m b a r d i a e p r e s i d e n t e d e l l ’ A u t o m o t i v e R e g i o n s A l l i a n c e , G u i d o G u i d e s i , i n m e r i t o a l l a r e v o c a , d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , d e l d i v i e t o d i v e n d i t a d e i v e i c o l i a b e n z i n a e d i e s e l d a l 2 0 3 5 . S e c o n d o G u i d e s i , i l c a m b i o d i r o t t a a p r e u n o s p i r a g l i o d i s p e r a n z a c h e d o v r à t r o v a r e r i s c o n t r o n e i d o c u m e n t i t e c n i c i . " È d a v v e r o i n c r e d i b i l e - a g g i u n g e - e s s e r e a r r i v a t i a t u t t o q u e s t o d o p o t r e a n n i d i p r o p o s t e , s i n e r g i e c o n g l i a l t r i t e r r i t o r i e s t a k e h o l d e r e d i c o n f r o n t i s u p p o r t a t i d a d a t i i n e q u i v o c a b i l i s u l l o s t a t o c r i t i c o d e l s e t t o r e a u t o m o t i v e e u r o p e o . C o n t i n u o a p e n s a r e c h e s e r v a u n a p i e n a ‘ n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a ’ , l i b e r a n d o l a c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e d e l s e t t o r e c h e i n E u r o p a g o d e d i t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e c h e n e g l i u l t i m i a n n i è s t a t a l i m i t a t a a d u n ’ u n i c a s o l u z i o n e , a v v a n t a g g i a n d o i c o s t r u t t o r i e x t r a e u r o p e i " . " L a m o b i l i t à d e l f u t u r o – s p i e g a l ’ a s s e s s o r e – s a r à s o s t e n i b i l e d a l p u n t o d i v i s t a a m b i e n t a l e , e c o n o m i c o e s o c i a l e s o l o s e v e d r à p r o t a g o n i s t e t u t t e l e t e c n o l o g i e , e n d o t e r m i c o c o m p r e s o . L ’ i d e o l o g i a , l a r i g i d i t à e l ’ i n c a p a c i t à d i a s c o l t a r e c i h a n n o p o r t a t o a d u n a s i t u a z i o n e d i f f i c i l i s s i m a d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o e r i s c h i o s a p e r t u t t o i l s e t t o r e . L a C o m m i s s i o n e o g g i f a u n p a s s o a v a n t i v e r s o l a r a z i o n a l i t à , v e r s o i l m e r c a t o , v e r s o i c o n s u m a t o r i , m a s e r v i r à t a n t o a l t r o p e r s a l v a r e i l s e t t o r e " . " S o p r a t t u t t o – c o n c l u d e – s e r v i r à u n a C o m m i s s i o n e c h e n o n c h i u d a g l i o c c h i d a v a n t i a l l ’ e v i d e n z a . L a L o m b a r d i a , c o m u n q u e , c o n t i n u e r à a l o t t a r e " .