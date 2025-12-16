R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r o m u o v e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l l ' a l i m e n t a z i o n e a p a r t i r e d a l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i , v a l o r i z z a n d o l a q u a l i t à d e i p r o d o t t i d e l t e r r i t o r i o e c o n t r a s t a n d o l ' a u m e n t o d e i d i s t u r b i a l i m e n t a r i . E ' i l m e s s a g g i o l a n c i a t o d a A n t o n e l l o A u r i g e m m a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , i n t e r v e n u t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , p r e v e n z i o n e e i n f o r m a z i o n e s u i d i s t u r b i a l i m e n t a r i ' G u s t i a m o i n s i e m e l a v i t a ' , o s p i t a t a p r e s s o l a s e d e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e . " I l p r o b l e m a è d a r e u n a c u l t u r a d i v e r s a , i n i z i a n d o d a i n o s t r i r a g a z z i , s p i e g a n d o l ' i m p o r t a n z a c h e l ' a l i m e n t a z i o n e h a s u l l a s a l u t e e s u l c o r r e t t o s t i l e d i v i t a " , h a s o t t o l i n e a t o A u r i g e m m a , r i c o r d a n d o c o m e i l L a z i o " n o n e c c e d a p e r q u a n t i t à d i p r o d u z i o n e , m a p e r q u a l i t à , e t r a q u e s t e q u a l i t à c i s o n o i n o s t r i p r o d o t t i a l i m e n t a r i " . I l p r e s i d e n t e h a r i b a d i t o i l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i n e l s o s t e n e r e i n i z i a t i v e d i e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e , s o p r a t t u t t o n e l l e s c u o l e : " C o m e C o n s i g l i o r e g i o n a l e n o n f a r e m o m a i m a n c a r e l a n o s t r a p r e s e n z a i n i n i z i a t i v e c o m e q u e s t e , c h e e n t r a n o n e l l e s c u o l e e p a r l a n o d i r e t t a m e n t e a i g i o v a n i d e l l a n o s t r a r e g i o n e " . U n i m p e g n o c h e s i i n s e r i s c e i n u n q u a d r o p i ù a m p i o d i p r e v e n z i o n e s a n i t a r i a e d i p r o m o z i o n e d e l l e e c c e l l e n z e a g r o a l i m e n t a r i l o c a l i , c o n l ' o b i e t t i v o d i i n c i d e r e p o s i t i v a m e n t e s i a s u l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e s i a s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . " L ' o b e s i t à è u n a t e m a t i c a i n c o n t i n u a c r e s c i t a , s o p r a t t u t t o t r a i n o s t r i r a g a z z i , e q u e s t o c i i m p o n e d i a f f r o n t a r l a c o n u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e p r o f o n d o . L e p e r s o n e o b e s e h a n n o u n a m a g g i o r e i n c i d e n z a d i p r o b l e m a t i c h e c a r d i o l o g i c h e , p r e s s o r i e e d i a b e t o l o g i c h e , c o n u n i m p a t t o c h e r i g u a r d a n o n s o l o l a s a l u t e i n d i v i d u a l e , m a a n c h e i l s i s t e m a s a n i t a r i o r e g i o n a l e " a g g i u n g e A u r i g e m m a . C a m b i a r e i l r a p p o r t o c o n i l c i b o a t t r a v e r s o u n v e r o e p r o p r i o c a m b i o c u l t u r a l e , c a p a c e d i i n c i d e r e s u l l a s a l u t e p u b b l i c a e d i c o n t r a s t a r e u n a p a t o l o g i a o r m a i r i c o n o s c i u t a c o m e c r o n i c a . E ' l ' a p p e l l o l a n c i a t o d a A u r i g e m m a , c h e h a r i c o r d a t o c o m e i l P a r l a m e n t o a b b i a r e c e n t e m e n t e r i c o n o s c i u t o l ' o b e s i t à t r a l e m a l a t t i e c r o n i c h e . D a q u i l ' i m p o r t a n z a d i p u n t a r e s u l l a c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e e s u l l a s t a g i o n a l i t à d e i p r o d o t t i : " I n o s t r i p r o d o t t i d i q u a l i t à , c o n s u m a t i n e l g i u s t o p e r i o d o d e l l ' a n n o , r a p p r e s e n t a n o l a m i g l i o r e r i s p o s t a p e r p r o m u o v e r e u n a s a n a a l i m e n t a z i o n e " , h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e , e v i d e n z i a n d o a n c h e l e d i f f i c o l t à d e l l e f a m i g l i e m o d e r n e , s p e s s o c o s t r e t t e a r i c o r r e r e a c i b i l a v o r a t i . A u r i g e m m a h a i n f i n e r i m a r c a t o l ' u n i t à d e l l e i s t i t u z i o n i s u q u e s t o f r o n t e : " I l C o n s i g l i o r e g i o n a l e , n e l l a s u a i n t e r e z z a , n o n h a m a i f a t t o m a n c a r e i l p r o p r i o s u p p o r t o , p e r c h é l a v o r a r e s u i g i o v a n i s i g n i f i c a i n v e s t i r e s u l f u t u r o d e l l a n o s t r a r e g i o n e " , h a c o n c l u s o r i n g r a z i a n d o i p r o m o t o r i d e l l a c a m p a g n a p e r l a c a p a c i t à d i c r e a r e u n a r e t e t r a e n t i , s c u o l e e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i .